CB Ungaro Sporting Academy riparte con la metodologia GU.5: a Reggio Calabria un nuovo percorso per la crescita dei giovani calciatori

Perfezionamento tecnico, formazione completa e crescita del giovane atleta dentro e fuori dal campo. Sono questi i pilastri della nuova stagione della CB Ungaro Sporting Academy, il progetto fondato da Gaetano Ungaro che si prepara a inaugurare un nuovo capitolo del proprio percorso con la presentazione della metodologia GU.5. L’appuntamento è fissato per l’8 settembre, presso la struttura Hotel Apan di Reggio Calabria, dove si terrà l’Open Day dedicato a ragazzi e famiglie. Durante l’evento saranno presentati ufficialmente il nuovo metodo di lavoro, lo staff tecnico e la programmazione della stagione.

Nata alla fine del 2025 con l’obiettivo di offrire ai giovani calciatori un percorso specifico dedicato al perfezionamento tecnico individuale, la CB Ungaro Sporting Academy ha costruito nei primi mesi di attività una propria identità attraverso il lavoro sul campo e le collaborazioni con le realtà sportive del territorio. L’Academy si propone come un percorso complementare rispetto al lavoro svolto nelle società di appartenenza dei ragazzi, concentrandosi sul miglioramento dei fondamentali tecnici, della qualità del gesto e della cura dei dettagli che possono fare la differenza nella formazione di un atleta. In poco tempo il progetto è cresciuto fino a superare i 50 giovani iscritti, affiancando all’attività tecnica una serie di iniziative, eventi e collaborazioni pensate per creare nuove occasioni di confronto e crescita.

“Individual va in Tour” e le esperienze formative della prima stagione

Tra le iniziative più significative c’è stato il progetto “Individual va in Tour”, che ha portato il lavoro della CB Ungaro Sporting Academy in diverse realtà della provincia, attraverso collaborazioni con società e scuole calcio e momenti dedicati alla formazione. Un appuntamento di rilievo è stato anche lo stage realizzato insieme alla FZ11 Academy di Francesco Zizzari, che ha coinvolto 80 giovani atleti in una giornata dedicata alla tecnica, alla formazione e alla condivisione.

Importante anche il Summer Football Academy, un ritiro formativo di tre giorni che ha unito allenamenti, vita di gruppo, attività formative e momenti di confronto. Durante il Summer è arrivato anche il collegamento con Filippo Inzaghi, che ha condiviso con i giovani partecipanti la propria esperienza e un messaggio legato all’importanza dell’impegno, della crescita e della capacità di vivere anche l’errore come parte del percorso sportivo.

La nuova stagione riparte dalla metodologia GU.5

Il vero elemento distintivo della nuova stagione sarà la nascita della metodologia GU.5, un sistema costruito attorno al principio che ha dato origine al progetto: il perfezionamento tecnico come cuore del percorso. La tecnica individuale, i fondamentali, la qualità del gesto e l’attenzione ai dettagli saranno al centro del lavoro guidato da Mister Gaetano Ungaro, tecnico UEFA B, con un approccio personalizzato sulle caratteristiche e sui margini di crescita di ogni atleta. Accanto al lavoro tecnico saranno presenti quattro aree specialistiche affidate a professionisti con competenze specifiche, per accompagnare i ragazzi in un percorso di sviluppo completo.

Mister Pietro Marino, in possesso delle qualifiche UEFA B e BKB, seguirà la preparazione specifica dedicata ai portieri, mentre il professore Vincenzo Battista, chinesiologo e preparatore atletico, curerà la parte coordinativa e motoria, lavorando su qualità del movimento, equilibrio, coordinazione e corsa. Il percorso comprenderà anche l’aspetto mentale con Michelangelo Marino, Mental Coach, che accompagnerà i ragazzi nella gestione delle difficoltà e degli errori, nello sviluppo della fiducia e nella costruzione della consapevolezza personale. La dott.ssa Serena Ungaro, biologa nutrizionista, si occuperà invece dell’educazione alimentare, con l’obiettivo di trasmettere ai giovani atleti l’importanza di corrette abitudini e di uno stile di vita sano.

Una realtà in crescita tra partnership e nuove collaborazioni

Parallelamente all’attività sportiva, la CB Ungaro Sporting Academy ha continuato a svilupparsi anche sotto il profilo organizzativo. Il lancio del sito ufficiale ha fornito a ragazzi e famiglie un punto di riferimento per conoscere attività, progetti e iniziative dell’Academy. A rafforzare l’identità del progetto c’è anche la partnership con adidas, che fornisce materiale tecnico di alta qualità, oltre alle collaborazioni avviate con le scuole calcio del territorio.

L’Open Day dell’8 settembre rappresenterà dunque un momento importante per conoscere da vicino il progetto, incontrare i professionisti dello staff e scoprire il metodo che accompagnerà la nuova stagione. Dalle attività sul campo agli eventi, dalle collaborazioni territoriali alle esperienze formative maturate nel primo anno, la CB Ungaro Sporting Academy si prepara a proseguire il proprio percorso con un obiettivo preciso: mettere sempre al centro la crescita del giovane atleta. Per informazioni e per prenotare la propria prova è possibile contattare la CB Ungaro Sporting Academy attraverso i canali ufficiali Instagram e Facebook oppure iscriversi tramite il sito ufficiale www.cbungaro.it.