Caulonia, pronto un incontro pubblico per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile

Un momento di confronto dedicato alla sicurezza del territorio e alla prevenzione dei rischi. Domani pomeriggio, presso la Biblioteca Comunale di Caulonia, in via Brigida Postorino, si terrà un incontro pubblico dedicato all’aggiornamento del Piano di Protezione Civile, con inizio previsto alle ore 18:30. Il Piano rappresenta uno strumento fondamentale per organizzare e coordinare le azioni da attuare in caso di emergenza, con l’obiettivo di tutelare la popolazione e garantire una risposta efficace davanti a eventuali situazioni di rischio che possano interessare il territorio comunale.

L’iniziativa nasce dalla volontà di coinvolgere direttamente i cittadini nella conoscenza e nella costruzione dello strumento di prevenzione. Secondo quanto spiegato nella nota che annuncia l’evento, infatti, un Piano di Protezione Civile può essere realmente efficace soltanto se condiviso con la comunità. “Siamo convinti che un Piano di Protezione Civile sia davvero efficace quando viene condiviso e costruito insieme alla comunità. Per questo è importante favorire la partecipazione dei cittadini, far conoscere il Piano, comprenderne i contenuti e soprattutto diffondere la consapevolezza dell’importanza della sua corretta attuazione in caso di necessità“, si legge nella nota. L’incontro sarà quindi un’occasione per illustrare i contenuti del Piano, raccogliere osservazioni e favorire una maggiore consapevolezza sul ruolo che ogni cittadino può avere nella gestione delle emergenze.

Prevenzione e informazione per una comunità più sicura

La conoscenza del Piano di Protezione Civile viene indicata come un elemento essenziale per aumentare il livello di preparazione collettiva e rendere più efficace la risposta del territorio in caso di necessità. “Conoscere il Piano significa essere più preparati. Partecipare significa contribuire alla sicurezza della propria comunità. L’incontro sarà quindi un’occasione per informarsi, confrontarsi e contribuire alla costruzione di uno strumento che riguarda tutti noi“, sottolineano gli organizzatori. La nota conclude richiamando il valore della responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini: “La Protezione Civile è una responsabilità condivisa: una comunità informata e consapevole è una comunità più sicura“.