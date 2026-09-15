Caulonia Marina, sopralluogo nella costruenda nuova scuola: il cantiere entra nella fase finale

Il cantiere della scuola secondaria di primo grado di Caulonia Marina si avvia verso la conclusione. Questo pomeriggio una delegazione dell’amministrazione comunale ha effettuato un sopralluogo presso l’area interessata dai lavori, incontrando la ditta esecutrice e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Falcone Borsellino”, Lucia Pagano. L’incontro ha avuto l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento del cantiere, ormai entrato nella fase finale, e accertare il rispetto del cronoprogramma concordato con l’impresa incaricata dei lavori.

Il confronto diretto tra amministrazione, dirigente scolastica e ditta esecutrice rappresenta un passaggio importante per accompagnare l’ultimo tratto di un intervento considerato strategico per il territorio. La volontà è quella di seguire da vicino ogni fase conclusiva dell’opera, così da arrivare alla consegna definitiva della struttura nei tempi previsti. Una volta completati i lavori, la comunità di Caulonia potrà contare su un edificio scolastico completamente rinnovato, progettato per garantire maggiore comfort agli studenti e al personale scolastico, con particolare attenzione anche agli aspetti legati alla sostenibilità energetica.

La nuova struttura – informa il Comune in questa nota – rappresenta un tassello del percorso avviato dall’amministrazione comunale per rendere gli edifici scolastici del territorio più efficienti, sicuri e sostenibili, migliorando la qualità degli spazi dedicati alla formazione delle nuove generazioni. L’amministrazione comunale continuerà a monitorare l’andamento del cantiere fino alla conclusione definitiva dei lavori e alla successiva consegna della scuola alla comunità scolastica.