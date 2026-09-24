Cateno De Luca sul Campo Largo: “mi sembrano un pugno di disperati alla ricerca di soluzioni”

È uno scontro a distanza destinato ad alimentare il dibattito politico in Sicilia quello innescato da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che torna a prendere posizione sulle trattative del campo largo in vista dei prossimi scenari elettorali regionali. Dopo un confronto notturno con alcuni rappresentanti dell’area progressista, De Luca ha espresso un giudizio fortemente critico sulla situazione interna alla coalizione, rivendicando al tempo stesso una strategia autonoma per il suo movimento. Il leader di Sud chiama Nord ha infatti annunciato la volontà di proseguire sul percorso del cosiddetto “Governo di Liberazione”, progetto politico autonomista, civico e progressista che punta ad avere una propria identità distinta rispetto agli schieramenti tradizionali.

De Luca contro il campo largo: “mi sembrano un pugno di disperati”

Al centro delle dichiarazioni di Cateno De Luca c’è il confronto avuto nelle ultime ore con alcuni esponenti del cosiddetto campo largo, una formula politica che in Sicilia vede impegnate diverse forze dell’area progressista alla ricerca di una sintesi. Il leader di Sud chiama Nord ha raccontato il confronto con parole molto dure, mettendo in discussione la capacità della coalizione di individuare una strategia condivisa. “Stamattina abbiamo finito alle 4 con alcuni amici del campo largo e posso solo dirvi che mi sembrano un pugno di disperati alla ricerca di soluzioni che sono ormai fuori tempo massimo“, sottolinea De Luca.

“In Sicilia si aprirà un tavolo diverso rispetto agli assetti nazionali”

Nelle sue parole, De Luca rivendica una specificità della politica siciliana rispetto alle dinamiche nazionali, sostenendo che le alleanze e gli equilibri nell’Isola possano seguire un percorso autonomo. “In Sicilia si aprirà un tavolo diverso che non è detto che coinciderà con gli assetti nazionali”, puntualizza De Luca. Una posizione che conferma la volontà di Sud chiama Nord di costruire un percorso politico legato soprattutto alle dinamiche territoriali siciliane.

Il progetto del “Governo di Liberazione”: De Luca rilancia la sua strategia

Dopo aver criticato il confronto con il campo largo, il leader di Sud chiama Nord ha ribadito la volontà di andare avanti con la propria strategia politica. “Noi intanto andiamo avanti con la nostra strategia di destrutturazione per consolidare il nostro Governo di Liberazione (autonomista – civico – progressista) con De Luca Sindaco di Sicilia“, aggiunge De Luca. Il concetto di Governo di Liberazione rappresenta uno degli elementi centrali della proposta politica costruita da De Luca negli ultimi mesi: un contenitore che, nelle intenzioni del movimento, dovrebbe riunire esperienze civiche, autonomiste e amministratori locali attorno a un progetto specificamente siciliano.