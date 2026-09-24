Cateno De Luca e Schifani, prove di riavvicinamento in Sicilia? La FOTO con Galvagno riaccende gli scenari politici

Una foto scattata in aeroporto riaccende il dibattito politico in Sicilia e apre nuovi interrogativi sugli scenari in vista delle elezioni regionali del 2027. Nell’immagine compaiono insieme Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, il presidente della Regione Renato Schifani e il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, che ha pubblicato lo scatto commentando con ironia l’incontro. Un’immagine che, al di là del contesto informale, arriva in una fase in cui gli equilibri politici siciliani sembrano in movimento e nella quale i rapporti tra De Luca e il centrodestra regionale potrebbero vivere una nuova fase. Il presidente dell’Ars ha infatti accompagnato la fotografia con una frase destinata a far discutere: “questa immagine non è stata prodotta con l’intelligenza artificiale. Incontro casuale o come la chiama qualcuno “seduta spiritica” fuori porta?”. Una battuta che lascia spazio a diverse interpretazioni e che alimenta le indiscrezioni su possibili evoluzioni dei rapporti tra i protagonisti della politica siciliana.

De Luca e Schifani, un rapporto che sembra nuovamente cambiare

Negli ultimi mesi erano già emersi segnali di un possibile cambiamento nei rapporti tra Cateno De Luca e Renato Schifani. Un elemento indicato come significativo è stata anche la partecipazione del presidente della Regione all’evento organizzato dal leader di Sud chiama Nord a Taormina, un momento pubblico che aveva mostrato un clima differente rispetto alle tensioni del passato. Il rapporto tra i due esponenti politici è stato caratterizzato negli anni da fasi alterne, con momenti di confronto e contrapposizione. Ora, però, alcuni segnali lasciano intravedere una possibile riapertura del dialogo. Naturalmente, al momento non ci sono accordi ufficiali o intese definite, ma la fotografia con Galvagno, figura centrale negli equilibri istituzionali dell’Isola, ha inevitabilmente attirato l’attenzione del mondo politico siciliano.

Lo scenario delle Regionali 2027 e il possibile polo civico di De Luca

Il tema centrale resta quello delle Regionali 2027, appuntamento verso il quale i partiti siciliani stanno iniziando a guardare con attenzione. In questo contesto, la posizione di Cateno De Luca appare orientata verso la costruzione di un percorso autonomo rispetto agli schieramenti tradizionali. Il leader di Sud chiama Nord sembra infatti aver progressivamente ridimensionato l’ipotesi di un accordo organico con il centrosinistra, anche alla luce delle divisioni interne e delle difficoltà nel trovare una sintesi politica condivisa. La strategia indicata da De Luca punta invece alla costruzione di un polo civico, autonomista e trasversale, capace di coinvolgere amministratori e realtà politiche provenienti da aree diverse, sia dal centrodestra sia dal centrosinistra, purché disponibili a sostenere un progetto considerato alternativo agli schemi tradizionali. Un’impostazione che si inserisce nella linea già annunciata dal leader di Sud chiama Nord, intenzionato a portare avanti il suo progetto di rinnovamento della politica siciliana.

Centrodestra, centrosinistra e civismo: la partita siciliana resta aperta

Lo scenario politico dell’Isola appare quindi ancora in evoluzione. Da una parte ci sono i partiti tradizionali impegnati nella costruzione delle future alleanze, dall’altra cresce lo spazio per movimenti civici e territoriali che puntano a superare le divisioni classiche tra coalizioni. In questo quadro, la posizione di Cateno De Luca potrebbe rappresentare uno degli elementi più imprevedibili della prossima stagione politica siciliana. Il leader messinese ha infatti costruito negli anni la propria azione politica sulla capacità di cambiare rapidamente strategia e aprire nuovi tavoli di confronto. La domanda che accompagna la fotografia con Schifani e Galvagno è quindi inevitabile: si tratta soltanto di un incontro casuale o del primo segnale di una nuova fase?