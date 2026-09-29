Catanzaro, Vincenzo Ursini vince il Premio assoluto di poesia a Casoria

Dopo aver vinto nei giorni scorsi la 51ª edizione del premio Casentino con il romanzo La Ritornanza, Vincenzo Ursini si aggiudica ora questo prestigioso riconoscimento per la poesia, confermandosi come uno dei più apprezzati e seguiti autori calabresi degli ultimi anni. Con la lirica Le tue mani, il poeta catanzarese Vincenzo Ursini è infatti il vincitore assoluto della prima edizione del concorso letterario “La nostra casa” (Sezione A – Poesia per adulti, intitolata a Ludovico Nicola di Giura). Il premio è organizzato dalla Pro Loco “Insieme per la città di Casoria”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, dell’UNPLI e la collaborazione dell’associazione culturale Clarae Musae e di “Cantiere giovani”.

Il trionfo di Ursini assume un valore straordinario grazie a un vero e proprio record: entrambe le liriche presentate in gara hanno ottenuto il punteggio più alto in assoluto tra tutte le opere partecipanti. Oltre al testo vincitore, infatti, il poeta calabrese ha convinto la giuria anche con il componimento L’ora della resa, un’intensa opera dedicata alla madre.

“Sono profondamente onorato e commosso da questo riconoscimento”, ha dichiarato Vincenzo Ursini nell’apprendere la notizia del conferimento. “Ottenere contemporaneamente il primo posto assoluto con ben due componimenti è un traguardo straordinario e tutt’altro che comune, che mi riempie di orgoglio e gratitudine. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’intero consiglio direttivo della Pro Loco per l’impeccabile organizzazione del premio e alla preclara giuria – composta dalla professoressa Vittoria Caso, dall’ingegnere Raffaele Zocchi, dalla professoressa Giulia Campece e dalla dottoressa Loredana di Pietro – per aver voluto premiare la mia produzione poetica con una motivazione così prestigiosa”.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 11 ottobre a Casoria presso la biblioteca comunale “Mons. Mauro Piscopo”, a partire dalle ore 10.00, alla presenza di numerose personalità del mondo letterario. La poesia Le tue mani, dedicata al padre scomparso a soli 38 anni nel lontano 1966, risulta anche tra le tre opere finaliste del premio Letterario Il borgo sospeso promosso dal comune di Vitorchiano, la cui premiazione si terrà il prossimo 24 ottobre nella splendida località del viterbese.

Nato a Petrizzi nel 1954 e iscritto alla SIAE come paroliere, Ursini è il presidente dell’Accademia dei Bronzi e del Centro culturale “La Ritornanza”. Da sempre figura di riferimento nel panorama culturale, da ottobre 2022 a novembre 2024 ha ricoperto il ruolo di Consigliere di amministrazione della Fondazione “Teatro Politeama”, in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, carica da cui si è dimesso spontaneamente per far fronte a successivi impegni culturali. Nel corso della sua carriera ha ricevuto centinaia di riconoscimenti, tra cui il prestigioso Premio di Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conferitogli a soli 24 anni.