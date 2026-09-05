Catanzaro, un’altra sconfitta: il Sudtirol passa nel finale. Attacco spuntato, difesa distratta e quelle assenze che pesano

Non una sconfitta in rimonta, questa volta, perché non è andata in vantaggio, ma comunque una beffa, perché arrivata nel finale. Il campionato del Catanzaro inizia decisamente in salita e con più difficoltà del previsto: solo qualche mese fa la Serie A sfiorata, ora la terza sconfitta nelle prime tre. Dopo quelle a Vicenza e Pisa, stop anche a Bolzano, casa del Sudtirol. Burnete e Mixtur castigano i giallorossi nel finale, negli ultimi minuti, con due bei gol dal limite, ma a difesa ospite troppo “dormiente”. Le prime tre, tutte fuori casa, portano in dote zero punti e un primo campanello d’allarme.

Il match tra Sudtirol e Catanzaro sembrava destinato a chiudersi con un pareggio a reti inviolate. Una gara combattuta, caratterizzata da grande equilibrio e da poche occasioni realmente nitide, con le due squadre attente soprattutto a non concedere spazi. Il Catanzaro ha tenuto bene il campo per gran parte della sfida, riuscendo a contenere le iniziative dei padroni di casa e provando a costruire qualche situazione offensiva senza però riuscire a trovare la giocata decisiva. Il momento più pericoloso della partita arriva nella ripresa, quando Alesi colpisce la traversa, sfiorando il vantaggio e dando l’impressione che l’episodio potesse indirizzare la gara verso i giallorossi.

La grande occasione di Iemmello e la beffa immediata del Sudtirol

Nel finale il Catanzaro ha anche l’opportunità più importante per sbloccare il risultato. Iemmello si trova davanti una chance enorme, quasi un rigore in movimento, ma la conclusione è troppo debole e non riesce a superare la difesa altoatesina. Dal possibile vantaggio alla doccia gelata il passo è brevissimo. Sul capovolgimento di fronte il Sudtirol trova infatti il gol che rompe l’equilibrio: Burnete riceve al limite dell’area e lascia partire un bel sinistro che sorprende Pigliacelli, firmando l’1-0. Una rete arrivata nel momento peggiore per il Catanzaro, che aveva resistito per quasi tutta la gara ma si è fatto trovare impreparato proprio nei minuti decisivi.

La squadra di casa non si accontenta e approfitta degli spazi lasciati dagli ospiti alla ricerca del pareggio. Prima del recupero arriva anche il raddoppio: Mixtur parte in contropiede e firma il definitivo 2-0 con un preciso tiro a giro. Un colpo pesante per il Catanzaro, che vede così allungarsi una partenza di campionato complicatissima. Il Sudtirol di Possanzini festeggia invece tre punti importanti, conquistati al termine di una gara rimasta in equilibrio fino agli ultimi minuti.

Tre sconfitte su tre: il Catanzaro deve invertire la rotta

Dopo le sconfitte contro Vicenza e Pisa, arriva quindi anche il ko di Bolzano. Tre partite, tutte disputate in trasferta, e nessun punto conquistato: un bilancio che rappresenta un primo campanello d’allarme per la squadra di Gorgone. L’unica possibilità per cambiare subito direzione arriverà nel prossimo weekend, quando il Catanzaro farà finalmente il proprio esordio davanti al pubblico di casa contro la Carrarese. Una sfida già importante per ritrovare fiducia e muovere la classifica.

Tra gli aspetti da correggere c’è sicuramente un reparto offensivo che in questo avvio appare più leggero e meno incisivo rispetto agli ultimi anni, quando il Catanzaro aveva costruito gran parte dei propri successi su un attacco capace di colpire con continuità. Anche la fase difensiva ha mostrato alcune fragilità, con una squadra che in più occasioni ha concesso inserimenti e conclusioni troppo semplici agli avversari. I due gol incassati a Bolzano sono arrivati proprio da situazioni in cui la retroguardia giallorossa non è riuscita a reagire con la necessaria attenzione.

Pesa, inevitabilmente, anche l’assenza di alcuni protagonisti che hanno lasciato il club durante il mercato. Ora il Catanzaro è chiamato a trovare rapidamente nuovi equilibri per evitare che un avvio negativo possa condizionare il resto della stagione.

Risultati Serie B, 3ª Giornata

Sabato 5 Settembre

Ore 15:00

Südtirol – Catanzaro 2-0

Ore 17:15

Ascoli – Benevento

Ore 19:30

Carrarese – Empoli

Domenica 6 Settembre

Ore 15:00

Cesena – Mantova

Entella – L.R. Vicenza

Juve Stabia – Pisa

Modena – Avellino

Ore 17:15

Verona – Arezzo

Ore 19:30

Cremonese – Padova

Lunedì 7 settembre

Ore 20:30

Palermo – Sampdoria

Classifica Serie B

Südtirol 7* Modena 6 Palermo 6 Mantova 6 Cesena 4 Ascoli 4 Padova 4 Avellino 3 Arezzo 3 Pisa 3 Empoli 3 L.R. Vicenza 3 Juve Stabia 1 Carrarese 1 Benevento 1 Verona 1 Sampdoria 1 Catanzaro 0* Entella 0 Cremonese 0

*una partita in più