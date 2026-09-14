Catanzaro, torna il grande teatro: AMA Calabria presenta una stagione tra musica, prosa e grandi interpreti

Una stagione pensata per riportare il pubblico di Catanzaro dentro il teatro, attraverso un percorso fatto di grandi storie, linguaggi differenti e protagonisti di primo piano. AMA Calabria presenta il nuovo cartellone del Teatro Comunale di Catanzaro, con spettacoli in programma alle ore 21 e un viaggio culturale che prenderà il via il 23 ottobre per concludersi il 22 aprile. Come spiegato dal direttore artistico di AMA Calabria, Francescantonio Pollice, la filosofia della nuova stagione punta a trasformare il teatro in uno spazio di incontro e partecipazione. “Anche quest’anno il nostro obiettivo era proporre eventi di grande interesse culturale, rendendo il teatro un luogo in cui ogni spettatore possa riconoscersi e ritrovarsi“, ha dichiarato Pollice. Il cartellone non propone quindi semplici appuntamenti isolati, ma un racconto complessivo capace di accompagnare il pubblico attraverso musica, opera, teatro di parola, comicità e grandi riflessioni.

Il primo appuntamento sarà il 23 ottobre con l’energia e il rigore dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, diretta da Marco Angius. Un’orchestra composta da giovani talenti che unisce la freschezza delle nuove generazioni alla solidità della grande tradizione musicale. Accanto all’orchestra sarà protagonista il pianoforte di Ruben Micieli, artista capace di fondere tecnica, virtuosismo e sensibilità interpretativa, per un’apertura di stagione di grande prestigio.

Dalla Vedova Allegra a Eduardo: il teatro tra classici e contemporaneità

Il 6 novembre sarà la volta dell’opera brillante La Vedova Allegra, con la Compagnia Corrado Abbati e il Balletto di Parma, che riportano sul palco un capolavoro capace di attraversare generazioni senza perdere fascino e vitalità. Il 21 novembre torna invece la grande drammaturgia italiana con Il Sindaco del Rione Sanità, affidato a Geppy Gleijeses con la partecipazione di Pino Micol. Un testo di Eduardo De Filippo ancora oggi capace di interrogare il pubblico sui temi della giustizia, della coscienza e del potere. Il mese si chiuderà il 29 novembre con i Black Blues Brothers e lo spettacolo Sawa Sawa, una performance acrobatica nella quale ritmo, movimento ed energia trasformano il teatro in un grande momento collettivo.

Il 17 dicembre arriveranno sul palco Francesco Procopio e Teresa Del Vecchio con Nemici come prima, una commedia che racconta con ironia e sensibilità le dinamiche quotidiane di una coppia, trasformando conflitti e incomprensioni in occasione di riflessione. Il 25 dicembre il Teatro Comunale ospiterà invece il gospel di John Lakin & Friends, formazione del South Carolina conosciuta a livello internazionale. The Gospel Sound and Christmas Songs sarà un appuntamento dedicato alla spiritualità e alla forza della musica nella serata di Natale.

Il nuovo anno tra Vivaldi, satira e grandi interpreti

Il 22 gennaio sarà protagonista il Janoska Ensemble, formazione apprezzata per la capacità di reinventare i grandi classici, con una rilettura de Le Quattro Stagioni di Vivaldi tra virtuosismo e creatività. Il 29 gennaio toccherà a Sergio Assisi e Giuseppe Cantore con Mi dimetto da uomo, spettacolo che affronta con leggerezza e ironia la società contemporanea attraverso la satira di costume. Il 6 febbraio tornerà a Catanzaro uno dei grandi interpreti del teatro italiano, Pippo Pattavina, protagonista de Il giuoco delle parti, nuova lettura del capolavoro di Pirandello. Il 13 febbraio spazio a Laura Pannia e Alessandro Di Murro con Nelle puntate precedenti – Scatenare incendi, un racconto corale che attraverso la storia di una famiglia diventa riflessione sull’esperienza collettiva.

Il 13 marzo Marco Incudine porterà in scena Archimede. La solitudine di un genio, spettacolo dedicato alla figura dell’uomo e dello scienziato capace ancora oggi di interrogare il presente attraverso intuizioni e fragilità. Ad aprile arriveranno due protagonisti assoluti della scena italiana. Il 3 aprile Alessandro Benvenuti racconterà in Bartali all’inferno la storia del campione che trasformò il coraggio personale in responsabilità civile, restituendo alla memoria il valore più profondo delle sue scelte. La chiusura della stagione sarà affidata, il 22 aprile, a Massimiliano Gallo con Malinconico. Moderatamente Felice, ritratto di un uomo imperfetto che cade, si rialza e cerca un senso nelle contraddizioni della vita.

Un abbonamento per vivere l’intero viaggio teatrale

Secondo AMA Calabria, la stagione nasce con l’obiettivo di costruire un percorso continuo, invitando il pubblico non a scegliere soltanto un singolo spettacolo, ma a vivere l’intero racconto proposto dal cartellone. Sottoscrivere l’abbonamento diventa così un gesto culturale che sostiene una visione precisa: quella di un teatro come luogo di crescita, incontro ed emozione condivisa. Gli abbonamenti, disponibili in diverse formule particolarmente vantaggiose per gli spettatori che li hanno sottoscritti negli anni precedenti, potranno essere acquistati direttamente presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro.