Catanzaro Servizi rilancia il verde pubblico: dal 1° ottobre arrivano i lavoratori Verdeidea

Compie un passo decisivo il percorso di riorganizzazione e potenziamento dei servizi legati alla gestione del verde pubblico a Catanzaro. Il settore Igiene Ambientale del Comune ha infatti siglato l’accordo ufficiale con il nuovo amministratore della Catanzaro Servizi, Domenico De Marco, definendo il trasferimento dei lavoratori della società Verdeidea all’interno della partecipata comunale. Il passaggio diventerà operativo dal prossimo 1° ottobre e rappresenta un momento importante nel processo di rinnovamento del servizio, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza nella cura degli spazi verdi della città e una gestione più strutturata delle attività.

L’operazione è stata condotta nel rispetto delle tutele occupazionali attraverso l’applicazione della clausola sociale, che prevede il mantenimento dei posti di lavoro e il riassorbimento del personale già impegnato nel servizio. Tutti i lavoratori uscenti di Verdeidea entreranno quindi a far parte dell’organico operativo della Catanzaro Servizi, andando a rafforzare la squadra di operai della società partecipata. Una scelta che consente di accompagnare la transizione senza interruzioni per il servizio e, allo stesso tempo, di valorizzare le professionalità già presenti sul territorio.

Con il nuovo affidamento, la Catanzaro Servizi apre una nuova fase operativa, tornando dopo diversi anni a occuparsi direttamente della gestione del verde pubblico attraverso personale proprio dedicato. La transizione sarà graduale: nella prima fase, a partire dal 1° ottobre, gli operai continueranno a svolgere le attività attualmente affidate a Verdeidea. Successivamente, con l’avvio del nuovo appalto, confluiranno sotto la gestione della partecipata anche i servizi oggi svolti da SIECO, completando così il processo di riorganizzazione complessiva del settore.

Fiorita: “Passaggio strategico per tutela dei lavoratori e rilancio della partecipata”

Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha commentato l’accordo sottolineandone il valore sia sotto il profilo occupazionale sia per il futuro della gestione dei servizi pubblici cittadini. “Siamo davanti a un passaggio di rilevanza strategica che da un lato garantisce la continuità occupazionale e la tutela dei lavoratori, e dall’altro pone le basi per un rilancio concreto ed efficiente della nostra partecipata nell’ambito della transizione ecologica e del decoro della città”, ha dichiarato il primo cittadino.

Il percorso avviato dall’amministrazione comunale punta quindi a rafforzare il ruolo della società partecipata nella gestione dei servizi ambientali e nella cura del territorio. L’ingresso del personale Verdeidea nella Catanzaro Servizi rappresenta un passaggio organizzativo rilevante, con l’obiettivo di unire la tutela dei lavoratori alla necessità di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. La nuova configurazione del settore verde pubblico si inserisce nel quadro più ampio delle politiche dedicate al decoro urbano e alla transizione ecologica della città.