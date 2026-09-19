Catanzaro, rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri: eletto il nuovo gruppo dirigente

Si sono concluse con uno straordinario risultato di partecipazione le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro per il quadriennio 2026-2030. Le votazioni, svoltesi presso la sede istituzionale di Viale dei Normanni in Catanzaro nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 settembre, hanno registrato un’affluenza significativa. Sono stati 195 i colleghi che si sono recati alle urne, su 396 iscritti aventi diritto al voto. “Il primo, doveroso ringraziamento del Consiglio uscente e di tutti gli eletti è rivolto all’intera comunità professionale. Un grazie sincero a tutte le colleghe e a tutti i colleghi che hanno esercitato il proprio diritto-dovere di partecipare attivamente al momento elettorale. Recarsi alle urne in un numero così cospicuo non è stato un semplice adempimento formale, ma una tangibile dimostrazione di compattezza, vitalità e fiducia nel futuro della categoria”, c’è scritto in una nota. Al termine dello scrutinio da parte dell’Assemblea Generale degli Iscritti, risultano eletti alla carica di Consigliere per il quadriennio 2026-2030 i geometri:

Altamura Giuseppina

Caruso Antonio

Chillà Ferdinando

De Pace Tommaso

Giannotti Andrea

Pullano Pierpaolo

Zofrea Aldo

La compagine neo-eletta raccoglie il testimone con l’impegno prioritario di fare “sistema” e consolidare il percorso verso il “Geometra 4.0”. “Tra le priorità del mandato vi saranno la tutela e la valorizzazione della professione, l’impulso all’innovazione tecnologica, il focus sulla sostenibilità e, soprattutto, il rafforzamento del dialogo con le pubbliche amministrazioni locali. Il geometra moderno è infatti chiamato a svolgere un ruolo di cerniera fondamentale nella gestione del territorio, ponendosi come figura tecnica centrale per lo sviluppo, la rigenerazione urbana e l’efficientamento del patrimonio immobiliare dell’intera provincia”, sottolinea la nota.

Nei prossimi giorni il Consiglio Direttivo neoeletto si insedierà formalmente per procedere all’assegnazione delle cariche istituzionali (Presidente, Segretario e Tesoriere) e definire il programma operativo per il quadriennio.