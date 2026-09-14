Catanzaro, “La Nave Teatro” torna al Politeama: visite serali speciali per La Notte Piccante

Dopo il successo delle precedenti edizioni torna al Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro “La Nave Teatro”, la visita guidata drammatizzata inserita nel programma de La Notte Piccante. Un’esperienza originale che unisce storia, architettura e drammaturgia per accompagnare il pubblico alla scoperta di uno dei luoghi simbolo della città attraverso un percorso fuori dagli schemi tradizionali. Il nuovo ciclo di appuntamenti è in programma nelle serate del 18, 19 e 20 settembre, con due turni previsti alle 22.30 e alle 00.30, offrendo ai visitatori la possibilità di vivere il teatro in un’atmosfera particolare, lontana dalla consueta fruizione degli spettacoli.

“La Nave Teatro”, di Giacomo Carbone, con Francesco Gallelli, nasce da un’idea di Settimio Pisano, direttore generale del Teatro Politeama, ed è una produzione dello stesso ente. Il progetto propone un viaggio nel cuore del teatro per raccontarne la storia e le caratteristiche architettoniche da una prospettiva nuova, soffermandosi sull’edificio progettato da Paolo Portoghesi, sulla cura dei dettagli decorativi e sul valore dell’opera nel panorama delle moderne strutture teatrali. La visita supera così il modello della semplice guida descrittiva e diventa un vero e proprio racconto scenico, nel quale il pubblico non è soltanto spettatore ma parte integrante dell’esperienza.

Il pubblico protagonista tra palcoscenico e sipario

A guidare i visitatori sarà Francesco Gallelli, che vestirà i panni di guida, nocchiero e personaggio immaginario, accompagnando il pubblico lungo un percorso narrativo nel quale il teatro viene raccontato attraverso emozioni, suggestioni e dettagli nascosti. Il viaggio culminerà con l’arrivo sul palcoscenico e con l’apertura del sipario sulla platea illuminata, regalando ai partecipanti una prospettiva privilegiata e normalmente riservata agli artisti. Sul palco sarà inoltre possibile scattare e stampare una foto ricordo dell’esperienza, già compresa nel costo del biglietto, per conservare un’immagine di una serata speciale vissuta all’interno del Politeama

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per conoscere il Teatro Politeama sotto una luce diversa e riscoprire uno degli spazi culturali più importanti della città nell’atmosfera di festa de La Notte Piccante. Un appuntamento che unisce divulgazione, spettacolo e valorizzazione del patrimonio culturale, trasformando la visita al teatro in un’esperienza immersiva capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

La durata dell’esperienza è di circa 45 minuti. Il biglietto unico ha un costo di 10 euro e comprende anche la foto sul palcoscenico. Le date previste sono 18, 19 e 20 settembre, con due turni serali alle 22.30 e alle 00.30. Le prenotazioni sono disponibili su LiveTicket oppure telefonando al botteghino del Teatro Politeama al numero 0961501818, attivo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.