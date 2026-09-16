Catanzaro, il volontariato al centro del confronto: il CSV Calabria Centro riunisce istituzioni e Terzo Settore

“Il volontariato che tiene insieme i territori” è il titolo dell’evento organizzato dal Centro Servizi al Volontariato di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia “Calabria Centro”, in programma mercoledì 30 settembre all’Aula Sancti Petri di Catanzaro, in via Arcivescovado 13, dalle ore 9 alle 18. Una giornata dedicata al confronto tra Enti del Terzo Settore, amministrazioni locali e istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare il modello dell’amministrazione condivisa e costruire nuove forme di collaborazione tra comunità e territori.

L’iniziativa vedrà il CSV Calabria Centro svolgere il ruolo di intermediario previsto dal Codice del Terzo Settore, che riconosce ai Centri di Servizio una funzione di facilitazione nei processi di co-programmazione e co-progettazione, oltre che di promozione di sistemi territoriali fondati sulla fiducia e sulla corresponsabilità. I diversi momenti della giornata si svilupperanno nell’ambito dell’amministrazione condivisa dei beni comuni, un modello organizzativo che consente ai cittadini attivi, singoli o associati, e alla pubblica amministrazione di collaborare sullo stesso piano per realizzare attività di interesse generale.

Tre panel per discutere collaborazione, reti e governance condivisa

Il programma dell’evento sarà articolato in tre momenti principali, con una modalità partecipativa che coinvolgerà diversi soggetti del territorio. Il primo panel sarà dedicato alla trasformazione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore, con particolare attenzione al passaggio dalla cultura dell’affidamento a quella della collaborazione.

Il secondo appuntamento affronterà invece il tema della costruzione delle reti territoriali, dell’accompagnamento e dello sviluppo delle capacità collettive, attraverso esperienze concrete, contributi formativi e un momento laboratoriale. Il terzo momento metterà a confronto amministrazioni comunali e provinciali, istituzioni pubbliche, università, aziende sanitarie, rappresentanze del mondo economico e del lavoro, Enti del Terzo Settore e altri protagonisti locali per arrivare alla definizione di una governance collaborativa stabile.

Verso il Manifesto dell’Amministrazione Condivisa

Le proposte emerse durante la giornata saranno raccolte e sistematizzate per contribuire alla costruzione del Manifesto dell’Amministrazione Condivisa, un documento che punta a nascere dal confronto tra istituzioni, Enti del Terzo Settore, CSV e comunità locali. Il Manifesto sarà successivamente presentato nell’ambito del percorso regionale previsto per il mese di ottobre, con l’obiettivo di valorizzare esperienze e strumenti capaci di favorire una partecipazione sempre più attiva dei cittadini alla vita dei territori.

A coordinare i diversi momenti della giornata sarà lo staff del CSV Calabria Centro, chiamato a fare sintesi tra gli interventi programmati del presidente di Labsus Pasquale Bonasora e del presidente del CSV Terre Estensi Alberto Caldana, insieme ai contributi di Marzia Ventura dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e di Barbara Aversa, funzionaria del Comune di Catanzaro che ha adottato un Regolamento sull’Amministrazione Condivisa.

Nel corso dell’evento saranno inoltre raccontate alcune esperienze di patti di collaborazione già avviati tra Enti del Terzo Settore e amministrazioni locali. Prevista anche la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui Gianmichele Bosco, presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, gli assessori alle Politiche Sociali dei Comuni di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, oltre a Rubens Curia della Comunità Competente e Leonardo Monteleone, presidente del Comitato Consultivo Aziendale misto dell’ASP di Vibo Valentia.

Attesi rappresentanti regionali e istituzionali

All’iniziativa sono stati invitati anche la presidente del Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio Chiara Tommasini, che interverrà da remoto, l’assessore regionale alle Politiche Sociali Pasqualina Straface, l’arcivescovo di Catanzaro – Squillace S.E. Claudio Maniago, il prefetto di Catanzaro Di Nuzzo, i presidenti delle tre province calabresi, i sindaci delle principali città dell’area centrale della Calabria e dei tre territori coinvolti, oltre ai direttori delle Aziende Sanitarie Provinciali. L’appuntamento punta dunque a rappresentare un momento di confronto tra realtà diverse, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del volontariato come elemento di coesione sociale e di sviluppo delle comunità locali.