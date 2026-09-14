Catanzaro, il liceo scientifico “Siciliani” riparte dalla nuova sede: 800 studenti nel nuovo istituto

Sono riprese stamani le lezioni per alcuni istituti scolastici della provincia, in anticipo rispetto al calendario scolastico approvato dalla Regione Calabria che ha fissato l’inizio del nuovo anno scolastico per la giornata di domani. In particolare, tra le scuole che hanno ripreso le attività didattiche vi è anche il liceo scientifico “Siciliani”, i cui studenti – circa 800 – sono stati accolti in un nuovo edificio, consegnato per l’occasione dalla Provincia al polo liceale “De Nobili Siciliani“. La nuova sede è nel quartiere Siano, a poca distanza dal centro cittadino, dove si trovava la precedente sede. Si tratta di una moderna struttura dotata di aule e laboratori, palestra, spazi dedicati alla ricerca, alla lettura e al dibattito. Il presidente della Provincia Amedeo Mormile si è detto molto emozionato e ha voluto rivolgere un augurio di buon inizio d’anno scolastico agli studenti. Ha ricordato come il percorso di nascita dell’istituto risalga al 2008, con Wanda Ferro presidente della Provincia.

“Oggi dopo tante vicissitudini trova termine – ha evidenziato – oggi parte una nuova era rispetto ai luoghi di formazione che i nostri studenti meritano”. Di “una struttura d’eccellenza, tra le più belle di tutta la provincia” ha parlato la dirigente scolastica del polo liceale Filomena Rita Folino. “Sono felice, orgogliosa ed emozionata – ha detto – nell’aver aperto questa mattina le porte per la prima volta ai ragazzi, che avranno in questo luogo tutto ciò che serve per vivere la scuola in maniera serena e all’insegna del benessere“. Presente anche il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che in merito all’organizzazione dei trasporti per raggiungere il nuovo istituto ha chiarito che “non c’è nessun servizio navette per nessuna scuola. Le scuole si raggiungono con mezzi propri o con mezzi pubblici. È stato fatto un grande sforzo con l’Amministrazione provinciale e la dirigente Folino nel creare un servizio dedicato proprio perché si tratta di una scuola importante e con tanti ragazzi. Un servizio dedicato che inevitabilmente sottrae alle linee normali qualcosa nel corso della giornata. Sono certo che funzionerà abbastanza bene, sarà da verificare poi se lo potremmo portare a regime, razionalizzarlo e farlo funzionare nel miglior modo possibile”.