Catanzaro, il Generale Sciuto saluta la Calabria: riconoscimenti ai Carabinieri distintisi nelle operazioni contro la criminalità

Questa mattina, a Catanzaro, presso la sede del Comando Legione Carabinieri “Calabria”, il Generale di Divisione Riccardo Sciuto ha incontrato una rappresentanza di Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro, dei Reparti Speciali che operano nel capoluogo, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione nazionale Carabinieri forestali. Nel corso dell’incontro, il Generale Sciuto, che Si appresta a lasciare la Calabria, ha rivolto al Comandante Provinciale di Catanzaro e a tutti i Carabinieri, il suo compiacimento per l’impegno e la dedizione profusi nell’assistenza alle popolazioni colpite da violenti fenomeni atmosferici e nell’espletamento dei compiti d’istituto in un territorio particolarmente impegnativo e difficile, sottolineando il valore e l’apprezzato livello dei risultati raggiunti sia nell’attività di prevenzione che in quella di contrasto alla criminalità comune e organizzata.

L’Alto Ufficiale ha inoltre consegnato alcuni Encomi e riconoscimenti a Carabinieri del Comando Provinciale di Catanzaro che si sono particolarmente distinti in attività investigative di contrasto alla criminalità organizzata e in operazioni di servizio riscuotendo il plauso della popolazione ed esaltando il prestigio dell’Istituzione. Il Comandante Provinciale di Catanzaro, Generale di Brigata Pellegrino, ha ringraziato il Generale Sciuto per la profonda attenzione alle esigenze dei Carabinieri della Provincia di Catanzaro e per la guida illuminante assicurata in questi anni di permanenza in Calabria.