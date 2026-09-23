Catanzaro, il 24 settembre il convegno su IA e sviluppo economico delle aree interne | INFO

L’intelligenza artificiale come leva per lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la valorizzazione delle aree interne. È questo il tema al centro del convegno “Intelligenza Artificiale – La sfida sostenibile per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle aree interne”, in programma giovedì 24 settembre alle ore 12.00, presso la Sala Blu della Cittadella regionale della Calabria. Nel corso dell’iniziativa è inoltre in programma la definizione di un accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università della Calabria (Unical), con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione sui temi dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale e delle opportunità legate alla trasformazione digitale.

L’iniziativa intende promuovere un momento di confronto sulle opportunità offerte dall’innovazione tecnologica e dall’intelligenza artificiale per rafforzare la competitività dei territori, sostenere il lavoro e favorire nuovi percorsi di sviluppo, con particolare attenzione alle aree interne della Calabria.

Al confronto prenderanno parte Gianluigi Greco, Rettore dell’Università della Calabria; Angelo Brutto, Presidente della Terza Commissione – Sanità e attività sociali e formative; Antonio Montuoro, Assessore della Regione Calabria; Giovanni Calabrese, Assessore della Regione Calabria; Fausto Orsomarso, Senatore della Repubblica; Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria e Alessio Butti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione.

I temi affrontati spaziano dall’innovazione e valorizzazione del capitale umano allo sviluppo economico e alle politiche attive del lavoro, dal turismo alla cooperazione internazionale, fino ai temi della legalità, della sicurezza e della valorizzazione dei beni confiscati.

L’appuntamento si inserisce in una riflessione più ampia sul rapporto tra tecnologia, persone e territori, con l’obiettivo di approfondire come gli strumenti dell’intelligenza artificiale possano contribuire a costruire nuove opportunità di crescita e a valorizzare il patrimonio e le competenze presenti in Calabria. L’evento si terrà il 24 settembre 2026, alle ore 12.00, presso la Sala Blu della Cittadella regionale della Calabria.