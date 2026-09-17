Catanzaro, il 21 settembre la presentazione di Academy Olivo in Campo Calabria

Si terrà lunedì 21 settembre 2026, alle ore 11.00, presso la Cittadella Regionale “Jole Santelli” di Catanzaro (12° piano), la conferenza stampa di presentazione di Academy Olivo in Campo Calabria, iniziativa promossa da Regione Calabria, Calabria Straordinaria e ARSAC in collaborazione con L’Informatore Agrario. L’evento si svolgerà nelle giornate dell’1 e 2 ottobre 2026 tra l’azienda agricola Statti di Lamezia Terme e la Cittadella Regionale di Catanzaro, e rappresenterà un momento di aggiornamento tecnico e confronto per l’intera filiera olivicola regionale, con approfondimenti su innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell’olio ed evoluzione dei mercati.

La due giorni calabrese si inserisce nel percorso nazionale “Olivo in Campo”, che L’Informatore Agrario porta per la prima volta in regione. L’azienda Statti ospiterà le visite in campo, a conferma della vocazione operativa dell’iniziativa: un’occasione pensata non per la promozione, ma per la formazione diretta dei produttori. Il programma coniuga sessioni teoriche e frontali in aula e in campo, con l’obiettivo di integrare le tecniche più innovative nel rispetto della tradizione olivicola calabrese.

Interverranno alla conferenza stampa:

Gianluca Gallo – Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria

– Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Roberto Occhiuto – Presidente della Regione Calabria

– Presidente della Regione Calabria Giuseppe Iiritano – Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria

– Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria Fulvia Caligiuri – Direttore generale ARSAC

– Direttore generale ARSAC Alberto Statti – Presidente Confagricoltura Calabria

– Presidente Confagricoltura Calabria Fabio Borrello – Vicepresidente Coldiretti Calabria

– Vicepresidente Coldiretti Calabria Nicodemo Podella – Presidente CIA Calabria

– Presidente CIA Calabria Francesco Macrì – Presidente Copagri Calabria

– Presidente Copagri Calabria Alessandro Guagliardi – Presidente della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Calabria

Coordina i lavori Antonio Boschetti, direttore de L’Informatore Agrario.