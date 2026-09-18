Catanzaro, il 20 settembre “Puliamo il mondo” con i volontari di Legambiente in località Giovino

Liberare la spiaggia dalla plastica e dai rifiuti, ma soprattutto riportare al centro l’attenzione sulla cura dei luoghi e sulla responsabilità di ciascuno nella tutela dell’ambiente. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Legambiente Calabria nell’ambito di “Puliamo il Mondo”, la campagna nazionale, inserita nell’evento internazionale “Clean up the World”, che ogni anno chiama volontari e cittadini a prendersi cura del territorio

L’appuntamento è per domenica 20 settembre, a partire dalle ore 10, nel quartiere marinaro di Catanzaro, in località Giovino, via Toraldo, nell’area compresa tra il Valentino Beach Club e l’area protetta “Dune di Giovino”. L’attività di pulizia dell’arenile verrà realizzata anche grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale, assessorato all’Ambiente ed alla transizione ecologica ed al Settore Igiene ambientale che supporterà la rimozione ed il corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.

Una mattinata aperta a chiunque voglia dare il proprio contributo, contribuendo a restituire decoro a un tratto di costa particolarmente significativo per la città. Un gesto concreto che si accompagna a un messaggio più ampio: la tutela dell’ambiente passa anche dalla capacità di prendersi cura quotidianamente degli spazi comuni e di contrastare l’abbandono dei rifiuti.

L’iniziativa assume inoltre un particolare rilievo per la partecipazione della Rai nazionale, prevista nell’ambito dello speciale dedicato alla campagna “Puliamo il Mondo”, che contribuirà così a portare anche fuori dai confini locali l’esperienza della giornata catanzarese e il valore della partecipazione dei cittadini.

“Chi lo ama, lo protegge” è lo slogan scelto per l’appuntamento: un invito a trasformare l’attenzione per l’ambiente in un gesto concreto e condiviso. Per maggiori informazioni sulla partecipazione è possibile contattare Legambiente Calabria al 345 9271586 oppure scrivere a legambientecalabria.info@gmail.com.