Catanzaro, il 18 settembre la presentazione del progetto “Rete Sicura – Conoscere per proteggersi”

Venerdì 18 settembre 2026, alle ore 17:00, presso la Parrocchia Santa Famiglia, nel quartiere Corvo di Catanzaro, si terrà la presentazione del progetto “Rete Sicura – Conoscere per proteggersi“. L’iniziativa, rivolta in particolare alla popolazione over 65 ma aperta alla cittadinanza, nasce con l’obiettivo di promuovere una più ampia cultura della prevenzione rispetto al fenomeno delle truffe e degli inganni che, attraverso modalità sempre più articolate, colpiscono non soltanto gli anziani, ma anche persone con disabilità, soggetti fragili, giovani e cittadini di ogni fascia d’età.

“Rete Sicura – Conoscere per proteggersi” vede quale soggetto capofila l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione Territoriale di Catanzaro e coinvolge una rete composta dal Centro Cittadino per i Servizi Sociali ODV ETS, dall’Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi – UNIVOC Catanzaro, da Controvento APS ETS e dal Centro Solidarietà Catanzaro Marina ODV ETS.

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’Avviso pubblico del Comune di Catanzaro “Attenzione alle truffe: conoscere per proteggersi”, finanziato con risorse del Ministero dell’Interno – Fondo Unico Giustizia 2025/2026. L’incontro del 18 settembre rappresenta un importante momento di informazione e confronto con le Istituzioni, le Forze dell’Ordine, le associazioni e il territorio.

Sono previsti i saluti del Delegato di S.E. il Prefetto di Catanzaro, Dott. Clemente Di Nuzzo, del Questore di Catanzaro Dott. Giuseppe Linares e dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Catanzaro Nunzio Belcaro.

Interverranno: Luciana Loprete per l’UICI ETS-APS – Sezione Territoriale di Catanzaro, Daniela Tassone per il Centro Cittadino per i Servizi Sociali ODV ETS, rappresentanti della Polizia di Stato – Ufficio Prevenzione Generale, Francesco Mancuso per Controvento APS ETS, Olga Anania per il Centro Solidarietà Catanzaro Marina ODV ETS e rappresentanti della Polizia di Stato – Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica.

Sarà inoltre presente, con il proprio contributo e la propria testimonianza, Giuseppina Pino, Presidente del MOICA Calabria. Un particolare ringraziamento va a Padre Francesco per l’accoglienza e la disponibilità della comunità parrocchiale. A moderare l’incontro sarà Domenico Gareri.