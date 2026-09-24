Catanzaro, i documentari della masterclass “Cittadinanza attiva” arrivano al Piccolo del Teatro Politeama

Le due proiezioni conclusive della sezione di Arti Visive della masterclass “Cittadinanza attiva” approdano al centro di Catanzaro. Venerdì 25 settembre, infatti, i documentari realizzati nell’ambito del progetto di ricerca nazionale Prin Afam 2024 “Arte viva”, promosso dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, lasceranno le aule dell’istituto per essere ospitati al Piccolo del Teatro Politeama di Catanzaro. Un appuntamento pensato per portare nella città le storie, le riflessioni e le esperienze raccontate attraverso due opere cinematografiche dedicate al rapporto tra comunità, territori e partecipazione.

Il programma della giornata prevede due momenti distinti. Alle ore 18 sarà proiettato “Il paese interiore”, il documentario di Luca Calvetta ispirato agli scritti dell’antropologo calabrese Vito Teti sul fenomeno dello spopolamento dei paesi del Sud Italia. Un lavoro che affronta il tema delle aree interne, della perdita di abitanti e del rapporto profondo tra persone e luoghi, interrogandosi sulle trasformazioni sociali e culturali che stanno interessando molti piccoli centri.

Alle ore 20.30 sarà invece la volta di “La Restanza”, il documentario di Alessandra Coppola che racconta la scelta di un gruppo di giovani di Castiglione d’Otranto, in Salento, di rimanere nella propria terra e contribuire alla rigenerazione della comunità attraverso un progetto di agricoltura condivisa. Due racconti diversi ma accomunati dall’attenzione verso il valore dei territori e delle persone che li abitano.

Ingresso libero e dibattito introdotto da Gianluca Donati

L’ingresso agli spettacoli sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Le proiezioni e il successivo dibattito saranno introdotti da Gianluca Donati, docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che accompagnerà il pubblico nell’approfondimento dei temi affrontati dai due documentari. L’iniziativa rappresenta un momento di apertura verso la città da parte dell’istituzione accademica, con l’obiettivo di favorire il confronto sui temi della cittadinanza, della partecipazione e della valorizzazione delle comunità.

Rimane invece confermato all’interno dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro l’appuntamento previsto per la mattina. Alle ore 10.30 sarà protagonista Tommaso Fattori, attivista impegnato sui temi dei beni comuni, con la lectio dal titolo “Un altro mondo è possibile: cittadinanza attiva e rivoluzione dei beni comuni”. Un incontro che completa il percorso della masterclass “Cittadinanza attiva”, dedicata al rapporto tra arte, impegno civile e trasformazione sociale.