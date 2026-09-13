Catanzaro, al via il piano anti-alluvioni: pulizia di canali e fossi di scolo in vista dell’inverno

In vista dell’inverno, Palazzo di Città accelera sul fronte della prevenzione. Nei giorni scorsi a Catanzaro un incontro tra il sindaco Gianpaolo Iacobini ed il commissario del Consorzio unico di Bonifica della Calabria, Giacomo Giovinazzo, ha permesso di definire il piano di interventi che, previa sottoscrizione di una specifica convenzione tra le parti, consentirà di procedere – a partire già dai prossimi giorni – ad un’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e fossi di scolo insistenti nella zona di Sibari, in particolare (ma non solo) nelle aree di Lattughelle e Laghi di Sibari, colpite lo scorso febbraio dall’alluvione del fiume Crati.

A ciò si aggiungerà, a cura del Comune, la pulizia di griglie, caditoie e cunette di competenza dell’ente, al fine di favorire il deflusso delle acque piovane. In via di definizione anche l’intesa con Calabria Verde per interventi di pulizia del letto del torrente Eiano, anche avrà luogo subito dopo il termine della stagione dell’Antincendio boschivo.