Catanzaro, 38enne in pericolo di vita trasferito d’urgenza a Milano con un volo dell’Aeronautica Militare

Si è concluso nel pomeriggio di oggi un trasporto sanitario d’urgenza a favore di un uomo di 38 anni in imminente pericolo di vita, ricoverato presso l’ospedale Pugliese di Catanzaro e bisognoso di essere trasferito tempestivamente presso l’Ospedale Niguarda di Milano per le necessarie cure specialistiche. La richiesta di supporto è giunta dalla Prefettura di Catanzaro ed è stata gestita dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della collettività. Come avviene per questa tipologia di interventi, il volo è stato autorizzato e coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce le attivazioni della flotta aerea di Stato per i trasporti sanitari su tutto il territorio nazionale.

Il velivolo, un Gulfstream G650 del 31° Stormo di Ciampino, è decollato dallo scalo romano per raggiungere Lamezia e da qui, dopo aver imbarcato il paziente, è ridecollato alla volta di Linate, da dove il paziente è stato poi trasferito in ambulanza verso la struttura ospedaliera di destinazione. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.

Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aeromobili del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.