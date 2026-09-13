Catania, vendeva droga agli automobilisti: arrestato 16enne con oltre 100 dosi di cocaina e marijuana

L’operazione della Polizia nel rione San Giovanni Galermo ha portato al sequestro di 86 dosi di cocaina, 21 di marijuana e denaro ritenuto provento dello spaccio. Il cane antidroga Rex ha poi trovato altri 300 grammi di marijuana nascosti in una vecchia cisterna

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Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Un 16enne che vendeva droga agli automobilisti in via Capoa Passero, nel rione San Giovanni Galermo, a Catania, è stato arrestato dalla polizia. Durante l’operazione agenti delle Volanti della Questura hanno sequestrato 86 dosi di cocaina e 21 di marijuana e soldi ritenuti provento dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il 16enne, dopo l’arresto, su disposizione della Procura per i minorenni, è stato condotto in un Centro di prima accoglienza in attesa del giudizio di convalida. Durante ulteriori controlli nello stesso rione, il cane poliziotto Rex ha fiutato, all’interno di una vecchia cisterna d’acqua, la presenza di droga. I poliziotti hanno recuperato altre buste piene di dosi di marijuana per un totale di 300 grammi che gli investigatori ritengono fossero a disposizione degli spacciatori della zona.

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