Catania, tre poliziotti aggrediti durante un servizio antidroga: uno finisce in ospedale con il setto nasale rotto

“A Catania tre colleghi sono stati ricoverati in ospedale, uno di loro con il setto nasale rotto, per avere svolto il loro dovere. Tre colleghi sono stati barbaramente assaliti mentre stavano effettuando un servizio antidroga. È un fatto gravissimo e inaccettabile, serve una condanna unanime, severa ed esemplare“. Sono le parole del Segretario Generale aggiunto del SAP, Giuseppe Coco, dopo che tre agenti sono stati presi d’assalto con caschi, sedie e spranghe, riportando traumi e contusioni, con prognosi dai 15 ai 30 giorni. “Un episodio di una gravità inaudita, un attacco diretto ed estremamente violento“, lo descrive Coco, esprimendo massima solidarietà ai colleghi rimasti feriti e augurando loro una pronta guarigione. “Almeno questa volta – conclude – le sanzioni sono state adeguate in quanto due dei responsabili sono stati arrestati e condotti in carcere”.