Catania, studenti e giovani in marcia per la pace: domenica “It’s Time for Peace” tra sport e musica

Domenica 4 ottobre 2026 Catania ospiterà “It’s Time for Peace – Sport & Musica in Movimento”, una manifestazione sportiva, culturale e musicale dedicata alla solidarietà e alla pace, con il coinvolgimento in particolare dei giovani e degli studenti di alcune scuole superiori della città. Per la prima volta diverse scuole superiori catanesi promuovono insieme un evento di alto valore educativo e sociale rivolto alle nuove generazioni e all’opinione pubblica, con l’obiettivo di trasformare per una mattina la città in uno spazio di incontro, condivisione e partecipazione. L’iniziativa vuole affidare proprio ai giovani un messaggio di pace in un momento storico ancora segnato da guerre e conflitti in diverse parti del mondo.

La manifestazione è promossa da GMU – Giovani per un Mondo Unito, Living Peace International, dal CSI – Centro Sportivo Italiano di Catania e dal Liceo Scientifico Galileo Galilei, scuola capofila, insieme al Liceo Spedalieri, al Liceo Lombardo Radice e all’Istituto Polivalente Valdisavoia di Catania. “It’s Time for Peace” nasce quindi dalla collaborazione tra realtà educative, associative e sportive, unite dall’obiettivo di coinvolgere gli studenti in un’iniziativa capace di unire movimento, musica e testimonianze concrete di impegno civile e solidarietà.

Mini maratona da Piazza Borgo a Piazza Università

La giornata prenderà il via alle ore 9:00 con una mini maratona non agonistica, con partenza da Piazza Borgo e arrivo in Piazza Università. La corsa rappresenterà il primo momento simbolico della manifestazione, pensato per coinvolgere direttamente gli studenti e trasformare le strade della città in un percorso condiviso nel segno della pace. Non si tratterà di una competizione agonistica, ma di un appuntamento costruito attorno ai valori della partecipazione e della solidarietà, con l’obiettivo di rendere i giovani protagonisti di un messaggio collettivo rivolto all’intera comunità cittadina.

Musica e testimonianze al Palazzo della Cultura

Dopo la mini maratona, dalle ore 10:30 alle ore 13:00, la manifestazione proseguirà nel cortile del Palazzo della Cultura del Comune di Catania con il momento musicale dell’evento. Sul palco si esibiranno cinque band musicali giovanili professionistiche, in una mattinata che unirà spettacolo, partecipazione e riflessione. Nel corso del concerto sono previsti anche gli interventi dei dirigenti scolastici e del Sindaco di Catania, insieme a diverse testimonianze concrete di giovani impegnati in iniziative di pace e solidarietà nel proprio ambiente. Durante la manifestazione saranno inoltre premiati i vincitori della mini maratona.

Una “Pianta della Pace” per ogni scuola

Il momento conclusivo avrà un forte valore simbolico. Al termine del concerto sarà consegnata a ciascun dirigente scolastico la “Pianta della Pace”, una pianta di ulivo accompagnata da una targa con inciso un messaggio dedicato alla pace. L’ulivo sarà successivamente piantumato all’interno di ciascuna scuola partecipante, come segno dell’impegno a essere ambasciatori di pace e solidarietà. Un gesto destinato quindi a proseguire oltre la giornata del 4 ottobre, lasciando all’interno degli istituti un simbolo permanente dei valori al centro dell’iniziativa.

“It’s Time for Peace – Sport & Musica in Movimento” vuole così trasformare Catania, anche solo per una mattina, in un luogo nel quale sport, musica e scuola possano incontrarsi per costruire un messaggio condiviso. L’iniziativa punta soprattutto sui giovani e sulla loro capacità di diventare protagonisti attivi all’interno delle comunità, promuovendo attraverso esperienze concrete una cultura della pace, del dialogo e della solidarietà.