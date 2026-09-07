Catania, poker scaccia crisi! 4-0 al Cosenza: notte fonda per i calabresi, 3 sconfitte in 3 gare | CLASSIFICA

Quattro gol per scacciare la crisi, quattro gol per acuirla. Ai poli opposti ci sono Catania e Cosenza. Per gli etnei arriva un poker importante, una vittoria rotonda, davanti al pubblico amico, con 4 reti che permettono di mostrare il potenziale di una squadra candidata alla promozione, distendere un po’ la tensione nell’ambiente e magari dare fiducia dopo le sconfitte iniziali contro Inter U23 e Monopoli in campionato e Savoia in Coppa Italia. Dall’altra parte il Cosenza che subisce altri 4 gol dopo il 3-1 subito dal Cerignola, l’1-2 contro il Potenza e l’1-0 dal Sorrento in Coppa Italia.

Se per i calabresi è notte fonda, per i siciliani può essere la notte della ripartenza. Cicerelli segna su rigore al 27′ stappando la gara. Nella ripresa Lunetta, Russo e Insigne completano l’opera. Nell’ultima mezz’ora dentro Insigne, Coda e Vallocchia, minuti importanti per i nuovi acquisti ancora da inserire al meglio nelle dinamiche di una rosa profonda e talentuosa che aspetta solo di prendere il ritmo giusto, quello da possibile favorita. Per il Cosenza gli 0 punti in 3 gare fanno squillare un forte campanello d’allarme: se queste sono le premesse, sarà una stagione complicatissima.

Risultati Serie C Girone C, 3ª Giornata

Sabato 5 settembre

Ore 18:00

Crotone-Barletta 2-2

Ore 21:00

Bari-Casarano 1-0

Giugliano-Sorrento 0-2

Potenza Monopoli 1-0

Domenica 6 settembre

Ore 15:00

Salernitana-Cavese 1-1

Ore 18:00

Altamura-Savoia 0-2

Ore 21:00

Casertana-Scafatese 2-2

Foggia-Audace Cerignola 0-2

Lunedì 7 settembre

Ore 20:30

Catania-Cosenza 4-0

Ore 21:00

Picerno-Inter U23 4-1

Classifica Serie C Girone C

Picerno 9 Potenza9 Sorrento 9 Audace Cerignola 6 Bari 6 Barletta 5 Casertana 5 Inter U23 4 Cavese 4 Foggia 4 Altamura 4 Catania 3 Savoia 3 Monopoli 3 Casarano 3 Salernitana 2 Scafatese 2 Giugliano 1 Cosenza 0 Crotone (-5)

Calendario 4ª Giornata Serie C

Venerdì 11 settembre

Ore 21:00

Altamura-Bari

Audace Cerignola-Giugliano

Casarano-Barletta

Salernitana-Potenza

Sabato 12 settembre

Ore 15:00

Cosenza-Cavese

Inter U23-Casertana

Savoia-Crotone

Ore 18:00

Catania-Scafatese

Monopoli-Foggia

Sorrento-Picerno