Catania, poker scaccia crisi! 4-0 al Cosenza: notte fonda per i calabresi, 3 sconfitte in 3 gare | CLASSIFICA

Quattro gol per scacciare la crisi, quattro gol per acuirla. Ai poli opposti ci sono Catania e Cosenza. Per gli etnei arriva un poker importante, una vittoria rotonda, davanti al pubblico amico, con 4 reti che permettono di mostrare il potenziale di una squadra candidata alla promozione, distendere un po’ la tensione nell’ambiente e magari dare fiducia dopo le sconfitte iniziali contro Inter U23 e Monopoli in campionato e Savoia in Coppa Italia. Dall’altra parte il Cosenza che subisce altri 4 gol dopo il 3-1 subito dal Cerignola, l’1-2 contro il Potenza e l’1-0 dal Sorrento in Coppa Italia.
Se per i calabresi è notte fonda, per i siciliani può essere la notte della ripartenza. Cicerelli segna su rigore al 27′ stappando la gara. Nella ripresa Lunetta, Russo e Insigne completano l’opera. Nell’ultima mezz’ora dentro Insigne, Coda e Vallocchia, minuti importanti per i nuovi acquisti ancora da inserire al meglio nelle dinamiche di una rosa profonda e talentuosa che aspetta solo di prendere il ritmo giusto, quello da possibile favorita. Per il Cosenza gli 0 punti in 3 gare fanno squillare un forte campanello d’allarme: se queste sono le premesse, sarà una stagione complicatissima.
Risultati Serie C Girone C, 3ª Giornata
Sabato 5 settembre
Ore 18:00
Crotone-Barletta 2-2
Ore 21:00
Bari-Casarano 1-0
Giugliano-Sorrento 0-2
Potenza Monopoli 1-0
Domenica 6 settembre
Ore 15:00
Salernitana-Cavese 1-1
Ore 18:00
Altamura-Savoia 0-2
Ore 21:00
Casertana-Scafatese 2-2
Foggia-Audace Cerignola 0-2
Lunedì 7 settembre
Ore 20:30
Catania-Cosenza 4-0
Ore 21:00
Picerno-Inter U23 4-1
Classifica Serie C Girone C
- Picerno 9
- Potenza9
- Sorrento 9
- Audace Cerignola 6
- Bari 6
- Barletta 5
- Casertana 5
- Inter U23 4
- Cavese 4
- Foggia 4
- Altamura 4
- Catania 3
- Savoia 3
- Monopoli 3
- Casarano 3
- Salernitana 2
- Scafatese 2
- Giugliano 1
- Cosenza 0
- Crotone (-5)
Calendario 4ª Giornata Serie C
Venerdì 11 settembre
Ore 21:00
Altamura-Bari
Audace Cerignola-Giugliano
Casarano-Barletta
Salernitana-Potenza
Sabato 12 settembre
Ore 15:00
Cosenza-Cavese
Inter U23-Casertana
Savoia-Crotone
Ore 18:00
Catania-Scafatese
Monopoli-Foggia
Sorrento-Picerno