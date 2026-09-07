Catania: operaio cade dalle scale durante i lavori, è ricoverato in ospedale

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Santa Maria di Licodia, nel Catanese, dove un operaio di 57 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalle scale all’interno di un immobile in fase di ristrutturazione. L’uomo è stato soccorso e trasferito all’ospedale San Marco di Catania, dove si trova ricoverato con prognosi riservata. Sul caso sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Al termine delle verifiche, il proprietario dell’immobile, un uomo di 66 anni, è stato denunciato per lesioni colpose.

La caduta durante un intervento sull’impianto elettrico

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti condotti dai militari dell’Arma, il lavoratore si trovava nell’abitazione per effettuare un intervento tecnico sull’impianto elettrico. Durante le operazioni, per cause ancora in fase di ricostruzione, il 57enne sarebbe precipitato dalle scale riportando ferite che hanno richiesto il trasferimento in ospedale. L’incidente ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti da parte delle autorità competenti, chiamate a verificare le condizioni in cui si stavano svolgendo i lavori all’interno dell’immobile.

Proprietario denunciato per lesioni colpose

A seguito delle verifiche effettuate dai Carabinieri, il proprietario della casa in ristrutturazione è stato deferito all’autorità giudiziaria con l’accusa di lesioni colpose. La denuncia rappresenta il primo passaggio nell’ambito dell’inchiesta avviata per chiarire eventuali responsabilità legate all’incidente e alla gestione dell’intervento edilizio e impiantistico. Saranno ora gli approfondimenti investigativi a stabilire se siano state rispettate tutte le prescrizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Area dell’incidente sequestrata: indaga la Procura di Catania

Dopo l’incidente, i militari hanno proceduto al sequestro dell’area interessata dalla caduta, così da consentire ulteriori verifiche tecniche e raccogliere elementi utili all’indagine. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta dalla Procura della Repubblica di Catania, che dovrà ricostruire con precisione la dinamica della caduta e accertare eventuali responsabilità. Il fascicolo si inserisce nel più ampio quadro delle indagini sugli incidenti nei cantieri e nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla verifica delle condizioni di sicurezza durante le attività di ristrutturazione.