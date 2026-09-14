Catania invasa da 300 piccoli ciclisti: il Meeting Regionale Giovanissimi è un trionfo | FOTO

Colori, musica, sorrisi e la gioia scolpita sui volti di 300 bambini sulle loro biciclette. Il Meeting Regionale di Società per Giovanissimi di Federciclismo Sicilia, organizzato a Catania dalla ASD Rosso Azzurri con il supporto di CSAIn, è stato un successo di partecipazione e di consensi. Ci sono giornate difficili da dimenticare e ci sono eventi capaci di sorprendere per l’accuratezza dei dettagli, se a questo si aggiunge l’energia esplosiva dei bambini, ecco servito il mix perfetto. Il Meeting Regionale di Società per Giovanissimi di Federciclismo Sicilia, che si è svolto a Catania sabato 12 e domenica 13 settembre, è stato tutto questo, arricchito dalle bellezze regalate dagli spazi messi a disposizione dal Comune di Catania.

Il lavoro svolto dagli organizzatori è stato impeccabile e senza sbavature, riscuotendo il plauso anche dai vertici della Federazione Italiana di Ciclismo rappresentata dal Vicepresidente Carmine Acquasanta, dal Vicario Stefano Bandolin e dal Consigliere Nazionale Ignazio Saia, giunti in Sicilia per la manifestazione. Un risultato frutto della collaborazione tra Federciclismo e l’Ente di Promozione Sportiva CSAIn, che ha inserito la due giorni all’’interno del progetto Nazionale “Muovi la Cultura”. L’evento sportivo è stato infatti anche l’occasione per esaltare e far conoscere le bellezze architettoniche e monumentali del centro storico del capoluogo etneo alle centinaia di persone al seguito dei ragazzi arrivati da tutta la Sicilia. Villa Bellini, Castello Ursino e il Boschetto della Plaia hanno fatto da palcoscenico alle prove di abilità, velocità e fuoristrada.

L’apprezzamento di Federciclismo

“La Sicilia si conferma sempre all’altezza nell’organizzare eccellenti manifestazioni“- ha dichiarato il Vicepresidente Nazionale di Federciclismo Carmine Acquasanta. “Il Meeting Regionale Giovanissimi è l’appuntamento più importante per tutto il movimento ciclistico nazionale perché rappresenta la base dal quale costruire il futuro di questa disciplina e il Comitato Regionale Siciliano è capace di stupirci con organizzazioni di altissimo livello. È sempre un piacere venire in Sicilia, regione bellissima ed accogliente come poche.”

La collaborazione con CSAIn e il supporto dell’Amministrazione Comunale

L’unione fa la forza e lo sport è sempre un ottimo collante. Il grande risultato di Catania è frutto della collaborazione tra Federazione Ciclistica e lo CSAIn, che ha trovato in Marco Compagnini, Presidente della ASD Rosso Azzurri e Consulente Esperto per CSAIn Ciclismo, l’anello di congiunzione tra FCI ed l’Ente di Promozione: “Sono molto felice del risultato di questo Meeting. Credo da sempre nella collaborazione tra gli Enti di Promozione e le Federazioni ed oggi abbiamo dimostrato che lavorando assieme si possono raggiungere traguardi importanti. Devo ringraziare l’Amministrazione Comunale per l’appoggio che ci ha dato mettendoci a disposizione alcuni dei luoghi più belli di Catania e di organizzare la manifestazione in totale sicurezza”.

Felice del risultato il Presidente della Commissione Sport del Comune di Catania Erika Bonaccorsi: “E’ stato tutto molto bello. Progetti come questi troveranno sempre le porte aperte da parte della nostra Amministrazione che crede molto nelle potenzialità dello sport per la promozione del proprio territorio. Siamo felici di aver messo a disposizione alcune delle aree più belle della nostra della nostra città e mi auguro se ne possano organizzare altre in futuro”.

Guardì e Lombardo: “Giornata da incorniciare”

“E’ stata una due giorni bellissima che premia gli sforzi di tutto l’anno delle scuole di ciclismo e del nostro Comitato” – ha dichiarato Diego Guardì presidente del Comitato Regionale di Federciclismo. “Devo fare i complimenti alla Società Rosso Azzurri e a Marco Compagnini per l’ottimo lavoro svolto e sono felice della presenza dei massimi vertici della Federazione che conferma l’attenzione di FCI per le attività che svolgiamo in Sicilia, da anni ormai riferimento per il sud Italia“. Felice del risultato anche Giuseppe Lombardo, consigliere nazionale CSAIn : “Questo fine settimana è stato una festa per la città di Catania che si sposa alla perfezione con il nostro progetto Muovi la Cultura. CSAIn crede molto nello sport come volano per la promozione del territorio e delle tradizioni”.