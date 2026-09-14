Catania: incendio alla Sicula Trasporti, distrutti 4 mezzi

Un incendio nella notte ha distrutto quattro mezzi all’interno della discarica di contrada Coda Volpe a Catania, struttura di proprietà della Sicula Trasporti, società sottoposta ad amministrazione giudiziaria dal giugno 2020 nell’ambito di una complessa inchiesta della Procura di Catania sulla gestione dei rifiuti. Le fiamme hanno interessato il piazzale antistante l’impianto e hanno completamente coinvolto un sollevatore, una pala gommata e due autocarri utilizzati per le attività operative della discarica. L’episodio è avvenuto durante la notte e ha fatto scattare immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

L’allarme lanciato dalla vigilanza privata, sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Scientifica

A dare l’allarme sono stati gli operatori della vigilanza privata, che hanno notato il rogo e richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul luogo dell’incendio sono arrivati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, insieme agli agenti delle Volanti della Polizia di Stato e della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i primi rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile della Questura di Catania, chiamata ad accertare le cause dell’incendio e a verificare ogni possibile ipotesi, compresa quella di un eventuale atto doloso. Al momento, gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per chiarire l’origine delle fiamme e individuare eventuali responsabilità.