Catania, gioia a tempo scaduto! L’incornata di Ierardi vale 3 punti d’oro in trasferta a Caserta | CLASSIFICA

Tre punti pesanti, una gioia finale che rende il tutto ancora più dolce e il treno Playoff. Il Catania batte 1-2 la Casertana con un gol al 96′ di Ierardi. Gli etnei salgono a 10 punti in classifica, 7 nelle ultime 3 gare, segnale che Cicerelli e compagni sembrano aver raddrizzato una stagione che era iniziata con qualche inciampo. La partita è frizzante, il Catania costruisce tanto, capitalizza poco, ma fa la partita su un campo complicato.
Neanche il tempo di iniziare che c’è subito il primo episodio decisivo. Al 3′ minuto Oukhadda stende Masciangelo in area ed è rigore: Cicerelli non sbaglia dal dischetto spiazzando De Lucia. Il Catania sfiora il raddoppio poco dopo con Bruzzaniti e Cicerelli, entrambi fermati sulla linea da Vezzoni e l’ex Kontek. Cicerelli in grande spolvero: su punizione, per due volte, trova una gran risposta di De Lucia che toglie la palla dall’incrocio.
Nella ripresa, Castelli trova il gol del pari al 57′ su colpo di testa. Grande amarezza in casa etnea per le tante occasioni sprecate. E a tal proposito: al 59′, due minuti dopo, Lunetta lanciato da Caligara a tu per tu con De Lucia si divora il gol del nuovo vantaggio.
Con la gara ormai pronta a terminare sull’1-1, il Catania trova la gioia più grande allo scadere: al 96′ Ierardi segna, di testa su corner, il gol dell’1-2 che vale tre punti pesantissimi in casa di una diretta concorrente per i Playoff. Il Catania aggancia il 7° posto a quota 10 punti.
Risultati Serie C girone C, 7ª giornata
Sabato 26 settembre
Ore 14.30
Crotone-Salernitana 2-1
Ore 17.30
Bari-Cosenza 1-0
Picerno-Audace Cerignola 2-1
Ore 20.30
Cavese-Savoia 4-2
Domenica 27 settembre
Ore 12.30
Barletta-Potenza 1-4
Casertana-Catania 1-2
Ore 14.30
Giugliano-Inter Under 23
Ore 17.30
Scafatese-Altamura
Ore 20.30
Casarano-Monopoli
Foggia-Sorrento
Classifica Girone C Serie C
- Potenza 16
- Bari 16
- Sorrento 15*
- Picerno 12
- Casertana 12
- Audace Cerignola 10
- Catania 10
- Inter U23 10*
- Casarano 10*
- Salernitana 9
- Monopoli 8*
- Cavese 8
- Barletta 7
- Scafatese 7*
- Altamura 7*
- Savoia 6
- Foggia 5*
- Giugliano 4*
- Cosenza 2
- Crotone 0 (-6)
* Una partita in meno
Prossimo turno Serie C Girone C, 8ª Giornata
Sabato 3 ottobre
Ore 14:30
Cavese-Casertana
Sorrento-Casarano
Ore 17:30
Giugliano-Barletta
Ore 20:30
Catania-Crotone
Domenica 4 ottobre
Ore 14:30
Cosenza-Foggia
Ore 17:30
Monopoli-Savoia
Ore 20:30
Audace Cerignola-Altamura
Potenza-Picerno
Salernitana-Bari