Catania, gioia a tempo scaduto! L’incornata di Ierardi vale 3 punti d’oro in trasferta a Caserta | CLASSIFICA

Tre punti pesanti, una gioia finale che rende il tutto ancora più dolce e il treno Playoff. Il Catania batte 1-2 la Casertana con un gol al 96′ di Ierardi. Gli etnei salgono a 10 punti in classifica, 7 nelle ultime 3 gare, segnale che Cicerelli e compagni sembrano aver raddrizzato una stagione che era iniziata con qualche inciampo. La partita è frizzante, il Catania costruisce tanto, capitalizza poco, ma fa la partita su un campo complicato.

Neanche il tempo di iniziare che c’è subito il primo episodio decisivo. Al 3′ minuto Oukhadda stende Masciangelo in area ed è rigore: Cicerelli non sbaglia dal dischetto spiazzando De Lucia. Il Catania sfiora il raddoppio poco dopo con Bruzzaniti e Cicerelli, entrambi fermati sulla linea da Vezzoni e l’ex Kontek. Cicerelli in grande spolvero: su punizione, per due volte, trova una gran risposta di De Lucia che toglie la palla dall’incrocio.

Nella ripresa, Castelli trova il gol del pari al 57′ su colpo di testa. Grande amarezza in casa etnea per le tante occasioni sprecate. E a tal proposito: al 59′, due minuti dopo, Lunetta lanciato da Caligara a tu per tu con De Lucia si divora il gol del nuovo vantaggio.

Con la gara ormai pronta a terminare sull’1-1, il Catania trova la gioia più grande allo scadere: al 96′ Ierardi segna, di testa su corner, il gol dell’1-2 che vale tre punti pesantissimi in casa di una diretta concorrente per i Playoff. Il Catania aggancia il 7° posto a quota 10 punti.

Risultati Serie C girone C, 7ª giornata

Sabato 26 settembre

Ore 14.30

Crotone-Salernitana 2-1

Ore 17.30

Bari-Cosenza 1-0

Picerno-Audace Cerignola 2-1

Ore 20.30

Cavese-Savoia 4-2

Domenica 27 settembre

Ore 12.30

Barletta-Potenza 1-4

Casertana-Catania 1-2

Ore 14.30

Giugliano-Inter Under 23

Ore 17.30

Scafatese-Altamura

Ore 20.30

Casarano-Monopoli

Foggia-Sorrento

Classifica Girone C Serie C

Potenza 16 Bari 16 Sorrento 15* Picerno 12 Casertana 12 Audace Cerignola 10 Catania 10 Inter U23 10* Casarano 10* Salernitana 9 Monopoli 8* Cavese 8 Barletta 7 Scafatese 7* Altamura 7* Savoia 6 Foggia 5* Giugliano 4* Cosenza 2 Crotone 0 (-6)

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie C Girone C, 8ª Giornata

Sabato 3 ottobre

Ore 14:30

Cavese-Casertana

Sorrento-Casarano

Ore 17:30

Giugliano-Barletta

Ore 20:30

Catania-Crotone

Domenica 4 ottobre

Ore 14:30

Cosenza-Foggia

Ore 17:30

Monopoli-Savoia

Ore 20:30

Audace Cerignola-Altamura

Potenza-Picerno

Salernitana-Bari