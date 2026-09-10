Catania, due operai travolti dal crollo di un muro: 52enne in codice rosso

Paura a Catania dove due operai sono rimasti feriti dopo essere stati travolti dal crollo di un muro di contenimento mentre erano impegnati nei lavori di realizzazione di un circolo sportivo per padel. L’incidente sul lavoro si è verificato durante le attività di cantiere e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. I due lavoratori sono stati raggiunti dal personale medico del 118, che ha provveduto al trasferimento in ospedale per le cure necessarie.

Catania, operaio di 52 anni ricoverato con prognosi riservata

Il 52enne, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un esteso politrauma e un importante trauma cranico in seguito al cedimento della struttura che lo avrebbe travolto durante le lavorazioni. Dopo l’arrivo al pronto soccorso del Cannizzaro, l’uomo è stato preso in carico dai sanitari del Trauma center, dove è attualmente ricoverato con prognosi riservata. L’altro operaio coinvolto nell’incidente è stato anch’egli soccorso e trasferito in ospedale. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle sue condizioni.

Crollo durante i lavori in un circolo sportivo per padel

Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell’intervento, i due lavoratori erano impegnati nelle attività di realizzazione di un circolo sportivo dedicato al padel quando il muro di contenimento è improvvisamente crollato, travolgendoli. L’episodio ha fatto scattare immediatamente le procedure di emergenza previste per gli incidenti sul lavoro, con l’arrivo dei soccorsi e l’avvio degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Restano da chiarire le cause che hanno determinato il cedimento della struttura e le eventuali responsabilità legate alle modalità di esecuzione dei lavori.

Indagini della Polizia e dello Spresal per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Catania, impegnati nei primi rilievi e nella raccolta degli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto. Presenti anche gli ispettori dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria provinciale, che hanno avviato gli accertamenti di competenza sul rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere. Gli specialisti dovranno verificare le circostanze che hanno portato al crollo del muro di contenimento e analizzare tutti gli aspetti tecnici legati alle lavorazioni in corso.