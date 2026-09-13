Catania, dopo la lite arrivano i carabinieri: in casa trovano hashish e marijuana, arrestati due giovani

Una segnalazione arrivata al 112 per una lite domestica ha portato i Carabinieri a scoprire un’attività di presunto spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di un’abitazione di San Michele di Ganzaria, nel Catanese. L’intervento dei militari, scattato per verificare una situazione familiare segnalata come problematica, si è trasformato in un’operazione antidroga dopo che i carabinieri, una volta entrati nell’appartamento, hanno percepito un forte odore riconducibile alla marijuana. A seguito dei controlli è scattata una perquisizione domiciliare che ha consentito di recuperare e sequestrare due sacchetti contenenti hashish e marijuana. Al termine delle attività, una coppia composta da un uomo di 29 anni e una donna di 23 anni è stata arrestata con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento dei carabinieri dopo la chiamata al 112

La vicenda ha avuto origine da una richiesta di intervento giunta alla centrale operativa del 112, relativa a una presunta lite domestica all’interno di un’abitazione di San Michele di Ganzaria, comune del territorio catanese. I militari dell’Arma si sono quindi recati sul posto per effettuare le verifiche necessarie e riportare la situazione alla normalità. Una volta presenti nell’appartamento, però, i carabinieri hanno notato un elemento che ha fatto scattare ulteriori accertamenti. All’interno della casa, infatti, era percepibile un odore acre tipico della marijuana, circostanza che ha spinto gli operatori ad approfondire i controlli.

La perquisizione e il ritrovamento di hashish e marijuana

Dopo il primo riscontro, i Carabinieri hanno proceduto con una perquisizione dell’abitazione. L’attività investigativa ha portato al ritrovamento di due sacchetti contenenti sostanze stupefacenti. All’interno erano presenti hashish e marijuana, materiale che è stato immediatamente sottoposto a sequestro. Secondo quanto ricostruito dai militari, il ritrovamento della droga ha fatto emergere un quadro differente rispetto alla segnalazione iniziale, portando all’arresto della coppia presente nell’abitazione.