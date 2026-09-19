Catania-Barletta finisce 0-0, ma la paura è fuori dal campo: scontri tra tifosi etnei prima del match

Il Catania non riesce a dare continuità alla vittoria conquistata a Picerno e deve accontentarsi di un pareggio senza reti contro il Barletta. Al Massimino finisce 0-0, un risultato che permette ai rossazzurri di muovere la classifica ma non consente alla squadra di compiere il salto atteso verso le zone più alte del girone. Dopo il successo esterno che aveva restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente, il Catania cercava una nuova vittoria davanti al proprio pubblico per dare ulteriore slancio al proprio cammino. Contro il Barletta, però, la squadra di casa ha trovato una formazione organizzata e capace di chiudere gli spazi, rendendo complicata la costruzione delle occasioni da gol.

Il Catania ci prova, ma il Barletta resiste: al Massimino finisce senza gol

La partita è stata caratterizzata dall’equilibrio. Il Catania ha provato a prendere in mano il controllo del gioco, cercando di sfruttare il fattore campo e la spinta del pubblico rossazzurro, ma ha trovato davanti un Barletta compatto e attento nella fase difensiva. Gli etnei non sono riusciti a trovare la giocata decisiva per sbloccare il risultato e trasformare il possesso palla in occasioni concrete. Il muro pugliese ha resistito fino al triplice fischio, consegnando al Catania un punto che lascia qualche rimpianto per l’occasione mancata. Un pareggio che, pur mantenendo l’imbattibilità dopo il successo di Picerno, non permette ai rossazzurri di scalare sensibilmente la classifica e di avvicinarsi con decisione alle posizioni di vertice.

Dopo Picerno serviva continuità: il Catania rallenta

La vittoria conquistata nella precedente giornata aveva rappresentato un segnale importante per il Catania, chiamato ora a costruire un percorso di continuità. Il match contro il Barletta, però, ha evidenziato ancora una volta le difficoltà nel trasformare le prestazioni in punti pesanti. Il campionato resta lungo, ma ogni occasione persa può pesare in una classifica molto equilibrata. Il Catania dovrà quindi ripartire dagli aspetti positivi emersi nelle ultime settimane e lavorare sulla capacità di incidere maggiormente negli ultimi metri.

Tensione prima della partita: scontri nel pomeriggio a Catania

La sfida del Massimino è stata preceduta anche da momenti di tensione registrati nel pomeriggio prima del fischio d’inizio. Secondo le prime ricostruzioni, si sono verificati scontri in piazza Montessori, con episodi di violenza che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli episodi avrebbero coinvolto gruppi di tifosi rossazzurri, senza risultare al momento coinvolgimenti della tifoseria del Barletta. La situazione è stata successivamente riportata alla calma grazie all’intervento delle forze dell’ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Il Catania ora cerca una nuova ripartenza

Il punto contro il Barletta lascia dunque una sensazione agrodolce: da una parte la squadra evita la sconfitta e conferma la capacità di muovere la classifica, dall’altra resta la consapevolezza di aver mancato un’occasione importante davanti ai propri tifosi. Il prossimo obiettivo per il Catania sarà ritrovare quella brillantezza mostrata a Picerno e trasformare il lavoro quotidiano in risultati più pesanti, necessari per inseguire le ambizioni stagionali.

Risultati Serie C Girone C, 5ª Giornata

Sabato 19 settembre

Ore 14.30

Cosenza-Scafatese 1-1

Sorrento-Bari 1-2

Ore 17.30

Audace Cerignola-Casertana 0-0

Savoia-Casarano 1-1

Ore 20.30

Altamura-Picerno 2-1

Catania-Barletta 0-0

Salernitana-Giugliano 1-0

Domenica 20 settembre

Ore 14.30

Monopoli-Crotone

Ore 15.00

Inter Under 23-Foggia

Ore 17.30

Potenza-Cavese

Classifica Serie C Girone C

Sorrento 15 Bari 13 Casertana 12 Potenza 10* Audace Cerignola 10 Casarano 10 Picerno 9 Salernitana 9 Catania 7 Barletta 7 Monopoli 7* Inter U23 7* Scafatese 7 Altamura 7 Savoia 6 Cavese 5* Foggia 5* Giugliano 4 Cosenza 2 Crotone -4 (-6)*

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie C girone, 6ª giornata

Sabato 26 settembre

Ore 14.30

Crotone-Salernitana

Ore 17.30

Bari-Cosenza

Picerno-Audace Cerignola

Ore 20.30

Cavese-Savoia

Domenica 27 settembre

Ore 12.30

Barletta-Potenza

Casertana-Catania

Ore 14.30

Giugliano-Inter Under 23

Ore 17.30

Scafatese-Altamura

Ore 20.30

Casarano-Monopoli

Foggia Sorrento