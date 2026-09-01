Catania: autolavaggio chiuso dopo un controllo, tutti i lavoratori erano irregolari

Un’operazione di controllo condotta in data 27 agosto 2026 da una squadra di ispettori ordinari e tecnici del Contingente Sicilia dell’ispettorato nazionale del lavoro (INL) della provincia di Catania ha portato alla luce gravi irregolarità in un autolavaggio. Durante l’accesso ispettivo, gli ispettori hanno ispezionato un autolavaggio e l’esito del controllo si è rivelato particolarmente critico, poiché sono stati trovati ben tre lavoratori stranieri impiegati “in nero” su tre presenti al momento dell’accesso. Tale grave violazione della normativa sul lavoro ha comportato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, con relativa sanzione pari ad euro 2.500 e l’immediata chiusura dell’autolavaggio poiché è stato riscontrato il 100% dei lavoratori irregolari presenti al momento dell’accesso.

Le verifiche si sono concentrate anche sul rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Le verifiche si sono concentrate anche sul rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e hanno portato a ulteriori contestazioni per la ditta ispezionata, alla quale è stata contestata la mancata sottoposizione dei lavoratori irregolari alla sorveglianza sanitaria e agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, dunque la violazione dell’art.18 c.1 lett.ge dell’art.37del D. Lgs. 81/2008. Le sanzioni amministrative comminate nel corso dell’operazione ammontano già a una cifra massima di oltre 14.000 €, mentre le sanzioni di natura tecnica potrebbero raggiungere un massimo di oltre 13.000 €. Sono in corso ulteriori accertamenti documentali da parte degli ispettori dell’INL al fine di verificare la piena conformità alle normative giuslavoristiche e tecniche.