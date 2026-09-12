Catania, altro tonfo: la Scafatese festeggia nel recupero, finisce 1-2 al “Massimino” | CLASSIFICA

Tre sconfitte e una vittoria in quattro gare. Bottino magro per il Catania che non riesce a dar seguito al poker rifilato al Cosenza nel turno precedente, perdendo 1-2 davanti ai 15.119 spettatori del “Massimino” contro la Scafatese neopromossa. Terza sconfitta per gli etnei, dopo quelle contro Inter U23 e Monopoli, alla quale si aggiunge anche quella contro il Savoia in Coppa Italia. Una squadra profonda e talentuosa, che può permettersi di far entrare calciatori del calibro di Roberto Insigne e Coda nella ripresa, ma che non sembra aver trovato ancora la quadra necessaria.

Nel primo tempo parte bene la Scafatese, molto volitiva. Sforzi premiati al 17′ con un calcio di rigore con Palmieri steso in area da Torrasi: dal dischetto Emmausso non sbaglia. Il Catania prova a reagire, ma i primi 45 minuti finiscono con la Scafatese in vantaggio.

Il pareggio per gli etnei arriva al 54′: Bruzzaniti trova Russo con un cross, il numero 99 firma il terzo gol in 4 gare. Migliora il gioco del Catania, galvanizzato dal gol, ma i rossazzurri non trovano il sorpasso. Al 90′, con la partita che sembrava ormai doversi spegnere sull’1-1, una botta da fuori di Toscano si spegne all’incrocio fissando il punteggio sull’1-2 finale. Emmausso espulso nel recupero regala gli ultimi minuti di superiorità numerica al Catania che però non riesce a trovare il gol del pari.

Risultati Serie C Girone C, 4ª Giornata

Venerdì 11 settembre

Ore 21:00

Altamura-Bari 0-3

Audace Cerignola-Giugliano 4-0

Casarano-Barletta 3-1

Salernitana-Potenza 4-2

Sabato 12 settembre

Ore 15:00

Cosenza-Cavese 0-0

Inter U23-Casertana 2-3

Savoia-Crotone 1-1

Ore 18:00

Catania-Scafatese 1-2

Monopoli-Foggia 1-0

Sorrento-Picerno 1-0

Classifica Serie C Girone C

Sorrento 12 Audace Cerignola 9 Picerno 9 Bari 9 Potenza 9 Casertana 8 Monopoli 6 Casarano 6 Barletta 5 Salernitana 5 Scafatese 5 Cavese 5 Savoia 4 Foggia 4 Inter U23 4 Altamura 4 Catania 3 Giugliano 1 Cosenza 1 Crotone 4 (-6)

Prossimo turno Serie C girone C, 5ª giornata

Martedì 15 settembre

Ore 18.30

Casertana-Altamura

Crotone-Inter U23

Giugliano-Cosenza

Picerno-Catania

Ore 21.00