Catania, aggressione a tre poliziotti durante un controllo antidroga. Galvagno: “inaccettabile, non esistono zone franche”

“Non possono esistere zone franche in cui lo Stato, rappresentato dalle forze dell’ordine, cede il passo alla prepotenza di pochi che continuano a rifiutare regole e vivere civile. Nel condannare con fermezza un episodio grave e inaccettabile, desidero esprimere piena vicinanza e solidarietà ai tre agenti della polizia aggrediti a Catania, augurando loro una pronta guarigione ed un rientro in servizio di cui tutta la comunità ha bisogno. In questa occasione è doveroso, ancora una volta, ribadire il nostro ringraziamento alle donne e agli uomini in divisa per l’impegno quotidiano sempre a tutela della sicurezza ed il rispetto della legalità“. Lo dice il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.