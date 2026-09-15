Catania, 4 minuti per stritolare il Picerno: poker in trasferta alla seconda, mister Longo scaccia i fantasmi

Il Catania deve trovare una quadra e continuità di risultati. Il potenziale c’è tutto. Tre sconfitte strane, contro Inter U23, Monopoli e Scafatese, due delle quali in casa. Poi due vittorie rabbiose, con 8 gol in due partite, contro il derelitto Cosenza (4-0) e questa sera 2-4 contro il Picerno. E se il trionfo contro i Calabresi è sembrato una formalità, in casa al Massimino e contro una squadra in forte difficoltà, quello di questa sera, in trasferta sul campo della seconda in classifica (a parimerito), la dice lunga sulle qualità di questa rosa.

Una rosa che ancora non ha Insigne e Coda, due top per la categoria, a pieno regime, entrano entrambi dalla panchina. A segnare ci pensano i compagni. Tre gol in 4 minuti, dal 31′ al 35′, spaccano la partita: Ierardi, Bruzzaniti e Cavuoti ribaltano il Picerno e mettono in ghiaccio la gara già nel primo tempo. Nella ripresa il solito Cicerelli cala il poker. Nel finale qualche rischio di troppo: prima Pugliese, poi Abreu su rigore dopo il rosso a Masciangelo, accorciano il risultato sul 2-4. Tre punti pesanti per il Catania che si rilancia nell’infrasettimanale e permette a mister Longo, sul quale aleggiava lo spettro dell’esonero, di respirare a pieni polmoni.