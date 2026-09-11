Castrovillari, i-Fest 2026 entra nel vivo: al Castello Aragonese arrivano Gabriel Garko, Can Yaman e le stelle del cinema

Prosegue con successo a Castrovillari i-Fest International Film Festival 2026, iniziato giovedì scorso e in programma fino a domenica, con tanti appuntamenti dedicati al grande schermo. L’evento rende omaggio a una indiscussa icona della storia del cinema: Brigitte Bardot, protagonista del manifesto ufficiale. Dopo una settimana dedicata alle proiezioni, con oltre 200 film in selezione ufficiale, oggi i-Fest entrerà nel vivo con la prima delle due serate di gala in programma dalle ore 20 al Castello aragonese dove, dopo i tradizionali appuntamenti del red carpet e del photocall, i grandi ospiti di questa edizione saliranno sul palco per raccontarsi al pubblico e ricevere gli special awards.

Stasera inaugurazione affidata ad Aurora Quattrocchi, attrice che attraversa da oltre cinquant’anni teatro, cinema e televisione, vincitrice del David di Donatello 2026 come migliore attrice protagonista. Successivamente a calcare la scena sarà Lazar Ristovski, tra le figure più autorevoli del cinema balcanico, mentre nel finale la scena sarà tutta per Gabriel Garko, che incontrerà il pubblico calabrese ripercorrendo una carriera trentennale. Domani, invece, dopo le premiazioni dei vincitori del contest internazionale Orizzonti nel cortile del maniero castrovillarese risuonerà la magia delle più belle colonne sonore di Ennio Morricone, eseguite dal vivo dal trombettista Nello Salza e, a seguire, il pubblico potrà conoscere più da vicino l’attrice serba Anica Lazic.

La serata si concluderà con l’intervista all’attore turco Can Yaman, tra i volti più popolari del panorama televisivo internazionale, consacrato interpretando il ruolo di Sandokan nell’omonima serie evento girata anche in Calabria con il sostegno della Calabria film commission e trasmessa su Rai 1 lo scorso autunno, vincitrice del Nastro d’argento internazionale per la migliore coproduzione. Nel corso delle due serate verrà effettuata una raccolta fondi che verranno devoluti in beneficienza alla Croce rossa italiana. Il festival è organizzato da White side group e Italian film institute con il patrocinio di MiC, Calabria film commission, Comune di Castrovillari, Ente parco nazionale e Gal Pollino, in collaborazione con il Centro sperimentale di cinematografia, l’Università di Palermo, la Cineteca nazionale.