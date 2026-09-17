Castrovillari, Carlo Lo Prete nominato nell’Osservatorio Nazionale sulla famiglia: “un riconoscimento per tutta la città”

Un importante riconoscimento per Castrovillari arriva dalla nomina di Carlo Lo Prete come membro dell’Osservatorio Nazionale sulla famiglia, organismo tecnico-scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduto dal Ministro per le politiche della famiglia, della natalità e delle pari opportunità. La designazione rappresenta un risultato significativo per la comunità del territorio, come sottolineato dal sindaco di Castrovillari Anna de Gaio, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’incarico affidato a Lo Prete, evidenziandone il valore e il legame con l’impegno maturato negli anni nel campo del terzo settore e dell’associazionismo. Secondo il primo cittadino, la presenza di un rappresentante della città all’interno di un organismo nazionale dedicato alle politiche familiari costituisce un’occasione importante per portare esperienze e competenze locali in un contesto di confronto più ampio.

La nomina di Lo Prete nell’organismo nazionale per le politiche della famiglia

L’Osservatorio Nazionale sulla famiglia rappresenta un luogo di analisi e approfondimento sulle tematiche legate alla condizione delle famiglie, alla natalità, alle pari opportunità e agli interventi destinati a sostenere il ruolo della famiglia nella società. La nomina di Carlo Lo Prete viene accolta dall’amministrazione comunale come un riconoscimento non soltanto personale, ma rivolto all’intera città di Castrovillari. “La nomina di Carlo Lo Prete come membro dell’Osservatorio Nazionale sulla famiglia rappresenta un importante riconoscimento per l’intera città di Castrovillari”, ha dichiarato il sindaco Anna de Gaio. Nel suo intervento, il sindaco ha ribadito il ruolo centrale delle politiche familiari nelle strategie di sviluppo dei territori. “La famiglia resta uno dei capisaldi della programmazione che sia i governi nazionali che quelli regionali e locali devono mettere al centro dell’agenda politica per il presente e il futuro dei territori”.

L’esperienza nel terzo settore al servizio dell’Osservatorio

Alla base della scelta di Carlo Lo Prete, secondo quanto evidenziato dal sindaco, vi sarebbe anche il percorso maturato negli anni nell’ambito del volontariato, dell’associazionismo e del terzo settore. Un bagaglio di esperienze che potrebbe contribuire ai lavori dell’organismo nazionale attraverso una conoscenza diretta delle esigenze delle comunità e delle realtà sociali presenti sul territorio. “Sono certa che Carlo Lo Prete, ricco della sua esperienza professionale a favore del terzo settore e dell’associazionismo in genere, abbia la capacità di saper contribuire in maniera operativa al lavoro che l’osservatorio svolge per le politiche della famiglia, della natalità e delle pari opportunità”. Il sindaco ha quindi sottolineato il valore dell’impegno quotidiano svolto da Lo Prete nel corso della sua attività, considerandolo un elemento determinante per affrontare le sfide legate al futuro delle comunità.

Un incarico strategico per il confronto sulle politiche familiari

La nomina all’interno dell’Osservatorio Nazionale sulla famiglia arriva in una fase in cui i temi legati al sostegno alle famiglie, alla crescita demografica e ai servizi sociali rappresentano questioni centrali nel dibattito pubblico. Per l’amministrazione comunale di Castrovillari, l’incarico affidato a Lo Prete costituisce quindi un’opportunità per valorizzare anche le esperienze maturate nei territori e portare contributi concreti nel confronto nazionale. “La sua nomina all’interno dell’organismo tecnico scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduto dal Ministro per le politiche della famiglia, della natalità e delle pari opportunità è il giusto riconoscimento al suo impegno sul territorio”. Il riconoscimento assume così un significato che va oltre la dimensione individuale, diventando un’occasione per rappresentare esigenze e prospettive delle comunità locali in un organismo chiamato ad approfondire strategie e interventi sulle politiche familiari.

Gli auguri del sindaco: “un impegno per il bene collettivo”

Nel messaggio conclusivo, il sindaco Anna de Gaio ha rivolto a Carlo Lo Prete gli auguri per il nuovo incarico, auspicando un contributo positivo all’interno dell’Osservatorio. “Auguro a Carlo Lo Prete un proficuo impegno per il bene collettivo in un ambito che è di stretta attualità e diventa il terreno strategico sul quale confrontarsi per il bene presente e futuro delle comunità e del Paese”. La nomina rappresenta dunque un nuovo momento di valorizzazione per Castrovillari, che vede un proprio esponente coinvolto in un organismo nazionale dedicato a uno dei temi considerati centrali per lo sviluppo sociale e istituzionale del Paese: il sostegno alla famiglia e alle comunità.