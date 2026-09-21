Castrovillari, al via i lavori in Contrada Maroglio: stop ai disagi per residenti e proprietari dei poderi

Sono partiti gli interventi di sistemazione in Contrada Maroglio, area situata nel territorio del Comune di Castrovillari ma caratterizzata dalla presenza di numerosi poderi di proprietà di cittadini di Cassano all’Ionio. L’obiettivo è risolvere una criticità che da tempo condizionava la viabilità della zona, rendendo difficoltoso il raggiungimento delle abitazioni e dei terreni agricoli. A darne notizia è l’Amministrazione comunale di Cassano all’Ionio, guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, che nei mesi scorsi aveva seguito la problematica attraverso una serie di interlocuzioni istituzionali finalizzate a individuare una soluzione definitiva.

La zona di Contrada Maroglio era interessata da un progressivo deterioramento della sede stradale, aggravato dalla presenza di una copiosa perdita d’acqua che negli anni non era stata completamente risolta. Una situazione che aveva creato numerosi disagi ai residenti e ai proprietari dei poderi, compromettendo la facilità di accesso all’area. I primi interventi sono già in corso e riguardano la pulizia della fontana e il ripristino della corretta fuoriuscita dell’acqua. Terminata questa fase preliminare, si procederà con il ripristino della sede stradale e con la successiva bitumatura dell’area, attraverso lavori già affidati. L’intervento punta quindi a restituire una viabilità più sicura e agevole, eliminando una problematica che si trascinava ormai da diverso tempo.

Iacobini: “Un risultato frutto della collaborazione istituzionale”

Il sindaco di Cassano all’Ionio ha evidenziato come la soluzione sia arrivata grazie alla collaborazione tra le amministrazioni coinvolte e al confronto con gli enti competenti per territorio. “L’intervento – sottolinea il sindaco Iacobini – è il risultato della collaborazione istituzionale tra l’Amministrazione Comunale di Cassano all’Ionio e quella di Castrovillari, guidata dalla Sindaca Anna De Gaio, competente per territorio, cui il primo cittadino cassanese rivolge un pubblico ringraziamento per la sensibilità istituzionale e l’attenzione riservata alla problematica, affrontata con determinazione e tempestività dalla sindaca De Gaio e portata a risoluzione anche grazie all’impegno profuso dal Consigliere Comunale e Provinciale Luigi Garofalo e dall’Assessore del Comune di Castrovillari con delega ai Lavori Pubblici, Antonio Di Paola”.

Gli interventi programmati saranno portati a termine nell’arco dei prossimi giorni. La conclusione dei lavori consentirà ai residenti e ai proprietari dei terreni di usufruire nuovamente di un collegamento più funzionale e sicuro, mettendo fine ai disagi legati alle condizioni della strada e alla perdita d’acqua.