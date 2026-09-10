Castrolibero, riapre l’ufficio postale di Andreotta: nuovi servizi della pubblica amministrazione con il progetto Polis

L’ufficio postale di Andreotta di Castrolibero torna operativo dopo i lavori di ristrutturazione e si presenta ai cittadini con una sede completamente rinnovata secondo il modello Polis, il progetto di Poste Italiane dedicato ai piccoli comuni italiani. La struttura di via Giovanni Maendola è stata ammodernata per offrire non solo i tradizionali servizi postali, ma anche una serie di prestazioni della pubblica amministrazione direttamente allo sportello. L’intervento rientra nell’iniziativa promossa da Poste Italiane per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nei circa 7mila comuni italiani con meno di 15mila abitanti, contribuendo al mantenimento dei servizi essenziali e al rilancio delle aree locali.

L’ufficio postale di Andreotta è stato completamente rinnovato con nuovi arredi, colori e soluzioni pensate per migliorare l’esperienza degli utenti. La sala destinata all’accoglienza dei clienti è stata dotata anche di una corsia per ipovedenti, mentre gli ambienti sono stati migliorati attraverso interventi a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a ridotto consumo energetico. Tra le novità introdotte anche uno sportello ribassato, progettato per consentire a tutti i cittadini di richiedere con maggiore comodità i servizi della pubblica amministrazione, oltre ai prodotti e servizi postali tradizionali.

Certificati, servizi Inps e richiesta del passaporto direttamente allo sportello

Grazie al progetto Polis, presso l’ufficio postale di Andreotta sono ora disponibili diversi servizi rivolti ai cittadini. Tra questi rientrano i certificati anagrafici e i servizi Inps, come il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. Un’importante novità riguarda inoltre la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente presso l’ufficio postale, senza doversi recare in questura. Il servizio nasce dalla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy e consente ai cittadini di presentare la documentazione allo sportello, con la possibilità di ricevere il documento direttamente a domicilio.

La sede di via Giovanni Maendola è tornata a disposizione della cittadinanza con il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle 13,35 e il sabato fino alle 12,35. Attraverso il progetto Polis, Poste Italiane conferma il proprio ruolo di presidio sul territorio, puntando sulla capillarità della rete come elemento strategico per garantire servizi anche nei comuni più piccoli e contrastare il progressivo abbandono delle aree interne.