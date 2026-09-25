Castelbuono, concerto degli “Ensemble ‘900” promosso dal Dipartimento di Musica antica di BCsicilia

Prosegue in autunno la stagione concertistica del Dipartimento di Musica Antica di BCsicilia, con un programma che torna a intrecciare la valorizzazione del patrimonio storico e musicale con l’esecuzione dal vivo. Dopo gli appuntamenti della prima parte dell’anno, l’attività concertistica riprende con un repertorio musicale rinascimentale e barocco, valorizzando il patrimonio musicale storico, attraverso percorsi di ascolto. Il primo appuntamento è in programma sabato 26 settembre 2026 alle ore 20,30, presso la Matrice Vecchia di Castelbuono, dove l’Ensemble ’900, formato dal Pierluigi Mencattini (violino barocco) e Giovanna Tricarico (organo) che si esibirà sull’organo di Cimino. Il programma propone un repertorio che accosta le opere dei grandi violinisti Arcangelo Corelli e Francesco Maria Veracini nonché la produzione organistica di Girolamo Frescobaldi e Giuseppe Morandi, con un omaggio alla musica di Johann Sebastian Bach.

La serata si aprirà con la presentazione di Giuseppe Rotondo

La serata si aprirà con la presentazione di Giuseppe Rotondo, Direttore del Dipartimento di Musica di BCsicilia, seguita dai saluti istituzionali di Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono, e Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale di BCsicilia. A seguire, il Maestro Diego Cannizzaro, Direttore Artistico, introdurrà il repertorio musicale del concerto. La rassegna culminerà con l’appuntamento in programma domenica 29 novembre, che porterà il pubblico nella Chiesa di San Francesco, dove Gianluigi Spaziani sarà protagonista di un concerto sull’organo cinquecentesco, con un repertorio interamente dedicato alla musica rinascimentale. Un’occasione per riscoprire le possibilità espressive di uno strumento storico attraverso il linguaggio musicale dell’epoca in cui fu realizzato lo strumento. A chiudere il calendario 2026, in programma il concerto natalizio di Musica Sacra eseguito dall’Ensemble Auditorium Pacis (quartetto d’archi, basso continuo, soprano).

La programmazione autunnale si arricchisce di due appuntamenti realizzati in collaborazione con il Museo Civico di Castelbuono

La programmazione autunnale si arricchisce inoltre di due appuntamenti realizzati in collaborazione con il Museo Civico di Castelbuono, ospitati nella Sala del Principe del Castello dei Ventimiglia, dove la musica entra in dialogo diretto con uno dei luoghi simbolici del patrimonio storico e culturale della città. Domenica 11 ottobre, alle ore 17.30, sarà protagonista il chitarrista Gabriele Imbesi, con un recital per chitarra classica che attraversa repertori e periodi differenti, da John Dowland e Gaspar Sanz a Ferdinando Carulli, Fernando Sor e Johann Sebastian Bach, fino alla musica del Novecento e contemporanea di Agustín Barrios Mangoré e Benjamin Britten. Venerdì 13 novembre, alle ore 17.30, sarà invece la volta di Paolo Rigano, all’arciliuto e chitarra barocca, e Cinzia Guarino, al clavicembalo, protagonisti di “Corrispondenze”, concerto dedicato al repertorio italiano e spagnolo del Seicento e Settecento. Un dialogo tra arciliuto, chitarra barocca e clavicembalo che restituisce la ricchezza e la varietà della musica strumentale europea tra i due secoli.

La stagione autunnale conferma così la vocazione del Dipartimento di Musica di BCsicilia: costruire occasioni di ascolto capaci di valorizzare gli strumenti storici, i luoghi della cultura e un repertorio musicale che attraversa epoche, scuole e tradizioni, restituisce centralità al patrimonio musicale come parte viva dell’identità culturale dei contesti territoriali.

I concerti sono realizzati dal Dipartimento di Musica di BCsicilia, con la sponsorizzazione della Banca di Credito Cooperativo delle Madonie e il patrocinio del Comune di Castelbuono.

Programma concerto Ensemble ‘900 sabato 26 settembre 2026 ore 20.30.

G. FRESCOBALDI (1583-1643): Canzon Terza a Canto Solo

M. CAZZATI (1616-1678): Sonata “La Calva”

G. MORANDI (1777-1856): Post Comunio*

A. CORELLI (1653-1713): Sonata op. 5 n. 7 [I. Preludio, II. Corrente, III. Sarabanda, IV. Giga] J. MYSLIVEČEK (1737-1781): Allegro con spirito *

J.S. BACH (1685-1750): Cantabile, ma un poco Adagio

BWV 1019a G. MORANDI (1777-1856): Rondò con imitazione dei campanelli*

F.M. VERACINI (1690-1768): Sonata Accademica n. 8 [I. Allegro, II. Largo e staccato, III. Giga] *organo solo

Pierluigi Mencattini – violino barocco Ha studiato a Pescara, a Roma e a Firenze sotto la guida di A. Redditi e S. Materassi, quindi ai corsi internazionali a Monaco di Baviera con R. Odnoposoff e a Città di Castello con R. Ricci. Vincitore di premi nazionali ed internazionali, è stato primo violino del Complesso strumentale Italiano musica antica con il quale ha effettuato concerti e registrazioni in Italia e all’estero (Jugoslavia, Grecia, Germania, Francia, Belgio; Radio Lubiana, Rai Tre, Radio Vaticana). Nel 1990 ha fondato l’Ensemble 900 musica contemporanea, collaborando con compositori quali S.B ussotti e il Bussottioperaballet, P.R enosto, F.Kleiber, S.Sciarrino, R.Vianello. Dal 1998 ha inciso numerosi Cd, tra cui quattro prime esecuzioni assolute per violino solo con musiche di Bussotti-Marieri, ed è autore di due volumi di tecnica superiore per violino Suona un violino francese J.B. Vuillaume 1851 e uno strumento barocco anonimo francese del XVII secolo. Insegna presso il conservatorio di musica “L. D’Annunzio” di Pescara. Il 12 Maggio 2005 in qualità di Direttore di Ensemble 900 viene encomiato dal Presidente Della Repubblica Italiana per la musica antica.

Giovanna Tricarico – organo Organista, clavicembalista e pianista, ha conseguito, tra gli altri titoli accademici, il Biennio di II livello in “Maestro Collaboratore per la Danza” e la Laurea Magistrale in Musicologia presso l’Università Statale di Milano. Si è inoltre perfezionata presso l’Accademia Musicale Pescarese con Paolo Bordoni e presso la Scuola Musicale di Milano con Emilia Fadini. Vincitrice di concorsi e borse di studio, si è esibita in Italia, Belgio, Francia, Germania, Polonia, Canada e Thailandia. Ha partecipato alla realizzazione di incisioni discografiche e pubblicazioni. È direttrice artistica della rassegna organistica “La Girolmeta”, che ha lo scopo di valorizzare il patrimonio costituito dagli organi a canne pugliesi. Già titolare presso il Liceo Musicale di Parabita-Casarano (LE), è titolare presso il Liceo Coreutico di Bari.