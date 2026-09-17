Cassano All’Ionio, approvato il Piano Comunale di Spiaggia: dopo 18 anni di attesa nuova fase per il litorale

Risultato storico per Cassano All’Ionio: la Provincia di Cosenza ha approvato oggi con decreto il documento licenziato a fine agosto all’unanimità dal Consiglio Comunale, su proposta dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini. Si chiude così un percorso iniziato nel lontano 2008 e che, dopo anni di passaggi, modifiche, osservazioni e rallentamenti, era stato riattivato negli ultimi anni, fino all’adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale nel 2023.

In poco più di un anno, l’Amministrazione Iacobini ha impresso una decisiva accelerazione all’iter, lavorando insieme agli uffici comunali per completare gli adempimenti, acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari e arrivare prima all’approvazione del Consiglio Comunale e oggi alla ratifica della Provincia.

L’entrata in vigore del Piano significa anche dare finalmente certezza agli operatori balneari e turistici, offrendo un quadro normativo e programmatorio più chiaro nel quale poter immaginare investimenti, interventi e sviluppo. Dopo anni di attese, Cassano si apre finalmente a una nuova fase: quella della programmazione, della valorizzazione del litorale e della costruzione di nuove opportunità per il territorio.

Con il Piano Comunale di Spiaggia entra così nel vivo una nuova stagione per il nostro mare e per il nostro territorio: “Un lavoro fondamentale – ha commentato il Sindaco Iacobini – per recuperare ritardi accumulati in quasi vent’anni e trasformare finalmente un’attesa di lunga data in uno strumento concreto per il futuro del nostro litorale che conta quasi 8 chilometri di costa. Ringrazio il Presidente della Provincia Biagio Faragalli per la celerità nell’esame del documento: l’approvazione di oggi segna il passo e rappresenta un nuovo punto di partenza. Il prossimo step sarà il confronto con gli operatori balneari: avremo un’interlocuzione con loro per approfondire i contenuti del Piano e, soprattutto, per orientarci insieme sulle sfide che ci attendono“.