Cassano all’Ionio, al via entro fine mese Ospedale e Casa di comunità finanziati dal Pnrr

La nuova rete della sanità territoriale calabrese entra nella fase operativa e coinvolge anche Cassano all’Ionio. Entro la fine del mese nel comune cosentino saranno attivi un Ospedale di comunità e una Casa di comunità, due strutture finanziate attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destinate a rafforzare l’assistenza sanitaria sul territorio. Il progetto rientra nel piano dell’Asp di Cosenza che prevede l’ingresso nella nuova rete assistenziale di 9 Ospedali di comunità e 26 Case di comunità, con un investimento che punta a modificare il modello di presa in carico dei cittadini, avvicinando i servizi sanitari alle persone.

Il piano complessivo è stato illustrato dal commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza Vitaliano De Salazar nel corso di un incontro svoltosi a Rende. Il programma prevede l’inserimento nel sistema sanitario di 180 posti letto aggiuntivi e il coinvolgimento di circa 400 medici di medicina generale e 500 nuovi operatori sanitari, tra infermieri, Oss, fisioterapisti e specialisti. Secondo quanto spiegato da De Salazar, il percorso di attivazione delle strutture è già iniziato: nove delle nuove realtà sono infatti operative e l’85% delle strutture previste sarà attivo entro 15 giorni. Entro il 30 settembre saranno inoltre funzionanti quattro o cinque Ospedali di comunità.

Cassano, un nuovo presidio per rafforzare l’assistenza ai cittadini

Per il Comune di Cassano all’Ionio era presente la consigliera comunale e vicepresidente del Consiglio Ida Spezzano, in rappresentanza dell’Amministrazione guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini. L’arrivo dell’Ospedale e della Casa di comunità rappresenta il risultato di un percorso avviato attraverso interlocuzioni e confronti portati avanti sin dall’insediamento della nuova amministrazione comunale. Nel suo intervento, Spezzano ha evidenziato come le nuove strutture possano rappresentare un cambio di prospettiva per la sanità locale, spostando l’attenzione dalle sole emergenze alla programmazione e alla costruzione di un modello più vicino alle esigenze dei cittadini.

“E proprio per questo, pensando a Cassano – ha rimarcato – credo che dobbiamo avere un approccio molto concreto. Non dobbiamo limitarci a dire “abbiamo realizzato un Ospedale e una Casa di Comunità”. Dovremo poter dire, tra qualche anno, qualcosa di molto più importante: “A Cassano il cittadino ha finalmente un punto di riferimento sanitario più vicino, più accessibile e più integrato.” Questa è la differenza tra realizzare una struttura e realizzare una riforma. E credo che sia questa la responsabilità che abbiamo davanti. Dobbiamo fare in modo che, quando un cittadino quella porta la attraversa, trovi davvero una risposta”.

Dal Pnrr alla riforma della sanità calabrese

Le nuove strutture rappresentano uno degli elementi centrali della riorganizzazione dell’assistenza sanitaria prevista dal Pnrr, con l’obiettivo di creare una rete più capillare e integrata tra medicina territoriale, professionisti sanitari e servizi ospedalieri. Per Cassano all’Ionio l’avvio dell’Ospedale e della Casa di comunità apre dunque una nuova fase, nella quale il tema principale non sarà soltanto la realizzazione degli edifici, ma soprattutto la capacità di garantire servizi effettivi e risposte concrete ai cittadini.

L’obiettivo indicato dall’Amministrazione comunale è quello di trasformare le nuove strutture in punti di riferimento quotidiani per la popolazione, contribuendo a una sanità più accessibile e vicina ai bisogni del territorio.