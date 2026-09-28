Cassano All’Ionio, 692 mila euro per asili nido e infanzia: nuovi arredi innovativi e ammodernamento ambienti

L’amministrazione Iacobini ottiene il finanziamento dal Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027

Gianpaolo Iacobini Sindaco Cassano All'Ionio

Un finanziamento di 692 mila euro è stato ottenuto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini nell’ambito del Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021 2027 (FESR). “La misura – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Teresa Lanza – finanzia la fornitura di arredi didattici innovativi destinati agli asili nido e alle scuole dell’infanzia, con l’obiettivo di migliorare gli ambienti educativi e renderli sempre più funzionali alle esigenze dei bambini e delle attività didattiche, con positive ricadute sul sistema educativo del territorio”.

La candidatura al finanziamento, risalente allo scorso febbraio, è stata validata e accolta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con comunicazione dei giorni scorsi. Le risorse ora messe a disposizione del Comune ionico, sottolinea ancora l’assessora Lanza, “consentiranno di intervenire sulla dotazione degli spazi destinati agli asili nido e alle scuole dell’infanzia, attraverso l’acquisizione di arredi didattici innovativi, contribuendo alla realizzazione di ambienti più moderni, accoglienti e adeguati ai percorsi educativi della fascia 0-6 anni. Un risultato che si inserisce nel percorso dell’Amministrazione comunale, volto a intercettare risorse e opportunità di finanziamento e a rafforzare i servizi rivolti alle nuove generazioni, testimoniando la forte attenzione riservata al mondo della scuola ed ai più piccoli“.

Gli interventi relativi al finanziamento in questione, destinati agli asili nido e alle scuole dell’infanzia di nuova realizzazione e finanziati con fondi PNRR, dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2026, come previsto dall’Avviso.

Teresa Lanza Assessore Cassano All'Ionio

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