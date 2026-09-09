Casali del Manco, torna il festival “Contaminazioni”: Antonella Grippo apre con Greco e Irto

Riparte per il terzo anno consecutivo la Rassegna Internazionale “Contaminazioni”, ospitata nella suggestiva cornice della Biblioteca e Casa Museo Gullo, in località Macchia di Casali del Manco. Un luogo di cultura e di incontro che torna ad aprire le proprie porte a un progetto dedicato alla fusione tra politica, arte e letteratura, mettendo in relazione personalità ed esperienze provenienti da mondi differenti.

Ad inaugurare la terza edizione, sabato 12 settembre dalle ore 19:00 alle ore 20:00, sarà Antonella Grippo, alla quale sarà affidata la prima serata della manifestazione con il suo noto format “Perfidia”. Un appuntamento che aprirà il nuovo ciclo di incontri attraverso il confronto diretto tra due autorevoli rappresentanti del mondo accademico e istituzionale.

Gianluigi Greco e Nicola Irto protagonisti dell’intervista doppia

Al centro della serata ci sarà infatti un’intervista doppia che vedrà protagonisti Gianluigi Greco, Rettore dell’Università della Calabria, e il senatore Nicola Irto. I due saranno messi a confronto dalle domande di Antonella Grippo in un dialogo a due voci che toccherà i temi della politica, dell’università, della cultura, del territorio e dell’attualità.

Con il suo stile diretto e incalzante, Grippo condurrà il confronto seguendo la cifra che caratterizza “Perfidia”, dando vita a un faccia a faccia nel quale esperienze e punti di vista differenti potranno incontrarsi, confrontarsi e, nello spirito della stessa manifestazione, “contaminarsi”.

La scelta di inaugurare la nuova edizione proprio con “Perfidia” sottolinea la volontà della rassegna di rafforzare ulteriormente il confronto tra cultura e politica, trasformando la Biblioteca e Casa Museo Gullo in uno spazio vivo nel quale idee, linguaggi e differenti visioni della società possano dialogare liberamente.

Terza edizione per la Rassegna Internazionale “Contaminazioni”

Giunta alla sua terza edizione, la Rassegna Internazionale “Contaminazioni” consolida così un percorso culturale nato con l’obiettivo di mettere in relazione sensibilità ed esperienze differenti, facendo della contaminazione tra il pensiero e le arti uno strumento di conoscenza, confronto e crescita collettiva.

Con il nuovo appuntamento, la Biblioteca e Casa Museo Gullo rinnova dunque il proprio impegno nella costruzione di occasioni culturali aperte al territorio ma capaci, allo stesso tempo, di guardare oltre i suoi confini. L’incontro di sabato 12 settembre con Antonella Grippo, Gianluigi Greco e Nicola Irto rappresenterà il primo appuntamento del nuovo percorso della rassegna.