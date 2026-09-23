“Carta Dedicata a te”, a Messina oltre 5.600 beneficiari: importo, requisiti e quando arriveranno le ricariche

Il Comune di Messina rende note le modalità operative e i criteri di assegnazione della misura di sostegno economico “Carta Dedicata a te” per le annualità 2026 e 2027. L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) e realizzata in collaborazione con INPS, ANCI e Poste Italiane. Al Comune di Messina sono state assegnate 5.633 carte elettroniche di pagamento prepagate e ricaricabili per ciascuna annualità, messe a disposizione da Poste Italiane e utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

Importo e calendario

Il contributo è di 500 euro per l’annualità 2026 e di 500 euro per l’annualità 2027. La ricarica della carta per il 2026 avverrà a partire dalla fine di ottobre 2026, mentre quella per il 2027 a partire da aprile 2027. Il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio, mentre il termine ultimo di utilizzo è fissato al 10 ottobre 2027.

Requisiti del nucleo familiare (alla data del 3 agosto 2026)

I beneficiari sono individuati direttamente dall’INPS tra i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione di tutti i componenti all’Anagrafe della popolazione residente;

ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro;

assenza, tra i componenti, di percettori di Assegno di Inclusione, Carta acquisti, NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità, Cassa integrazione guadagni, Fondi di solidarietà o di qualsiasi altro sussidio o forma di integrazione salariale o di sostegno alla disoccupazione erogata da Stato, Regione o Comune.

Assegnazione e graduatoria

Non è necessario presentare alcuna domanda: sarà l’INPS a individuare i potenziali beneficiari e a formulare la graduatoria, applicando, in ordine di priorità decrescente, i seguenti criteri:

nuclei familiari con almeno 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2012 (priorità all’ISEE più basso); nuclei familiari con almeno 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2008 (priorità all’ISEE più basso); nuclei familiari con almeno 3 componenti (priorità all’ISEE più basso).

La graduatoria definitiva sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune di Messina indicativamente alla fine di ottobre 2026. L’Amministrazione comunale rende noto che “la propria competenza è limitata alla comunicazione formale ai destinatari dell’avvenuta ammissione al beneficio. L’intera procedura è infatti gestita direttamente dall’INPS e, pertanto, gli uffici comunali non dispongono delle motivazioni relative a eventuali esclusioni”.