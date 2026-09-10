Caronte & Tourist, domenica 13 settembre l’ultima tappa di Salute in Viaggio a Messina

Il Gruppo Caronte & Tourist annuncia per domenica 13 settembre la settima – e ultima – tappa di Salute in Viaggio, l’iniziativa dedicata alla promozione della salute nelle periferie cittadine attraverso screening e visite specialistiche gratuite, realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Il prossimo punto visite sarà allestito presso la Chiesa di Camaro San Paolo, e sarà aperto dalle 9 alle 13 per accogliere gli abitanti dei villaggi di Camaro Superiore, Bisconte, Cataratti, Viale Europa, Mito, Messina 2 e delle zone limitrofe.

Chi raggiungerà i gazebi della Croce Rossa potrà accedere a visite specialistiche di endocrinologia, cardiologia e odontoiatria, affiancate dall’attività di prevenzione, consulenza e screening curata dai professionisti sanitari dell’Ordine TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Messina

“Con questo appuntamento si conclude il nostro secondo evento di sanità di prossimità, dopo il Villaggio della Salute di Komen dell’ottobre scorso: entrambe le iniziative nascono in occasione dei nostri 60 anni, un traguardo che abbiamo scelto di celebrare anche promuovendo collaborazioni e progetti sanitari capaci di raggiungere le persone in condizioni di fragilità sociale, offrendo loro accesso gratuito a servizi sanitari spesso lontani dalla quotidianità – dichiara Tiziano Minuti, responsabile delle Risorse Umane e della Comunicazione del Gruppo C&T –. La città ha risposto con grande partecipazione, e questo ci motiva a proporre anche in futuro iniziative di questo tenore per la comunità.“