Caro voli in Sicilia, prorogati gli sconti sui biglietti fino a novembre: tutte le nuove agevolazioni

La Regione Siciliana proroga fino al 30 novembre 2026 la misura contro il caro voli che consente ai residenti nell’Isola di usufruire di sconti sui biglietti delle tratte aeree nazionali. Il provvedimento punta a garantire continuità al sostegno economico per la mobilità dei siciliani, intervenendo su uno dei principali problemi legati alla condizione di insularità: il costo spesso elevato degli spostamenti aerei verso il resto d’Italia. La novità riguarda anche l’ampliamento delle agevolazioni attraverso nuovi accordi con le compagnie aeree. In particolare, è prevista l’estensione della misura su alcune rotte operate da Wizz Air, mentre Aeroitalia ha manifestato interesse ad ampliare ulteriormente i collegamenti coinvolti.

Sconti sui voli per i siciliani: la Regione conferma la misura contro il caro biglietti

La proroga riguarda tutti i biglietti dei voli fruiti fino al 30 novembre dai cittadini residenti in Sicilia. L’obiettivo della Regione è mantenere attivo un sistema di agevolazioni che permetta ai siciliani di ridurre il peso economico degli spostamenti aerei, soprattutto sulle tratte nazionali. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha sottolineato il valore della misura: “andiamo avanti lungo il percorso avviato per sostenere concretamente la mobilità dei siciliani – dice il presidente della Regione, Renato Schifani -. La proroga rappresenta un importante elemento di continuità per una misura che punta a ridurre gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità e a sostenere il diritto alla mobilità con tariffe agevolate. La Regione ha previsto 13,5 milioni di euro annui, per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, da destinare al rimborso delle compagnie aeree convenzionate che applicano lo sconto. Nostro obiettivo è ridurre gli svantaggi e garantire un sistema di collegamenti aerei sempre più accessibile”. La Regione ha quindi stanziato 13,5 milioni di euro all’anno per il triennio 2026-2028, destinati al rimborso delle compagnie aeree che applicano le riduzioni previste dalla convenzione.

Aricò: “sostegno alla mobilità per famiglie, studenti e lavoratori”

Sul provvedimento è intervenuto anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò, evidenziando il ruolo della misura nella programmazione degli spostamenti dei cittadini. “La proroga per tutti i biglietti dei voli fruiti fino al 30 novembre è una notizia importante per i cittadini siciliani perché ci consente di dare continuità al sostegno alla mobilità e permette a famiglie, studenti e lavoratori di programmare con maggiore serenità i propri spostamenti – dichiara l’assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Alessandro Aricò –. Stiamo lavorando per rendere già da dicembre questa misura sempre più semplice e immediata e, soprattutto, per ampliare il numero delle compagnie e dei collegamenti coinvolti. In questa direzione si inserisce la convenzione sottoscritta con Wizz Air che rappresenta un ulteriore passo avanti: l’obiettivo è dare ai residenti la possibilità di usufruire dello sconto direttamente nella fase di prenotazione”.

Wizz Air entra nella misura: sconti diretti al momento della prenotazione

Una delle principali novità riguarda la convenzione sottoscritta dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture con Wizz Air. L’accordo prevede che il contributo regionale venga anticipato direttamente dalla compagnia aerea sotto forma di sconto sul prezzo del biglietto, evitando ai cittadini una procedura successiva di rimborso. L’applicazione effettiva della riduzione sui sistemi di vendita di Wizz Air decorrerà dall’attivazione tecnica della funzionalità dedicata. Le rotte interessate dalla compagnia riguardano diversi collegamenti da e per gli aeroporti siciliani. Per quanto riguarda Palermo, sono previste agevolazioni sulle tratte verso Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino e Venezia. Per Catania, gli sconti riguarderanno i collegamenti con Bologna, Milano, Roma, Torino, Venezia e Verona. La misura sarà estesa anche ai collegamenti Comiso-Milano e Lampedusa-Milano.

Aeroitalia valuta nuove rotte agevolate da Sicilia

Accanto alla novità rappresentata da Wizz Air, anche Aeroitalia ha manifestato interesse per un ampliamento della rete di collegamenti interessati dal contributo regionale. La compagnia già applica lo sconto sui voli da Palermo e Catania verso Roma e Milano. L’obiettivo ora è estendere la misura anche alla tratta Catania-Bergamo, già operativa, e ai nuovi collegamenti che saranno attivati dall’aeroporto di Comiso verso Pisa, Napoli e Venezia. L’ampliamento delle rotte rappresenta uno degli aspetti centrali della strategia regionale: aumentare il numero di collegamenti disponibili significa infatti offrire ai residenti una maggiore possibilità di scelta e ridurre il peso economico degli spostamenti.