Caro carburanti, Salvini chiama in causa le banche: “hanno 50 miliardi di utili”, la richiesta contro la stangata

Il tema del caro carburanti torna al centro del dibattito politico. A intervenire è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha rivendicato gli sforzi compiuti dal governo italiano per contenere l’impatto dell’aumento dei prezzi e ha chiesto un contributo anche al settore bancario. Intervenendo alla trasmissione “Corrente Alternata” su Giornale Radio, Salvini ha sottolineato come l’Italia abbia già destinato ingenti risorse al contenimento dei costi del carburante, in particolare attraverso il taglio delle accise sul diesel.

“Carburanti, il governo italiano al momento è quello che più di tutti ha speso in Europa per cercare di limitare questa mazzata. Siamo arrivati quasi a 3 miliardi di euro per il taglio delle accise sul diesel”, ha dichiarato il ministro.

Salvini: “le risorse sono quelle che sono, anche le banche diano il loro contributo”

Secondo Salvini, però, gli strumenti messi in campo dal governo devono essere accompagnati da un coinvolgimento di altri settori dell’economia nazionale. Da qui l’appello rivolto agli istituti di credito, chiamati a partecipare allo sforzo per sostenere cittadini e imprese. “Visto che le risorse sono quelle che sono, chiediamo da tempo che anche le banche diano il loro contributo. Chiuderanno quest’anno con più di 50 miliardi di euro di utili: chiedere una piccola parte di questi utili incredibili potrebbe essere un sostegno per tanti”, ha aggiunto Salvini.

Il ministro ha quindi posto l’accento sui profitti record delle banche e sulla possibilità di utilizzare una quota di tali risultati economici per finanziare misure di sostegno contro l’aumento dei costi che sta interessando diversi settori, a partire dai trasporti e dalla mobilità.

Il nodo del caro carburanti e l’impatto su famiglie e imprese

Il prezzo dei carburanti resta una delle principali preoccupazioni per milioni di italiani. Diesel e benzina incidono direttamente sui bilanci delle famiglie, ma anche sui costi di produzione e distribuzione delle imprese, con effetti sull’intera filiera economica.

La riduzione delle accise sul gasolio, secondo il governo, rappresenta uno degli strumenti utilizzati per attenuare gli effetti della crescita dei prezzi alla pompa. Salvini ha ribadito che la misura ha richiesto un impegno economico significativo e che, con risorse pubbliche limitate, diventa necessario individuare nuove forme di collaborazione.

Il confronto sul possibile contributo del settore bancario si inserisce dunque nel più ampio dibattito sulle misure necessarie per sostenere il potere d’acquisto degli italiani e contenere gli effetti dell’inflazione sui costi quotidiani.