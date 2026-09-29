Caro carburanti, Meloni ringrazia Q8: “accolto appello Governo per famiglie italiane”

Anche Q8 ha accettato l’invito del governo e inserisce un tetto al prezzo di benzina e diesel. Il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1° ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’azienda.

Giorgia Meloni ha ringraziato Q8 con un messaggio nel quale si legge: “Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane“.